Gaziantep'te, 'Dijital Dönüşüm Merkezi' kuruluyor

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası, dijital dönüşüm ve ihracat danışmanlığı hizmetleri vereceği; 'Dijital Dönüşüm Merkezi' için Kalkınma Bakanlığından 5 milyon lira destek almaya hak kazandı.

Gaziantep Ticaret Odası hazırladığı 14 milyon lira bütçeli 'İşletmelerde Dijital Dönüşümü ve İhracatı Geliştirme Merkezi' projesi için Kalkınma Bakanlığından 5 milyon lira destek almaya hak kazandı.

Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ve İpekyolu Kalkınma Ajansı'nca koordine edilen 'Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı' kapsamında destekleneceğini belirterek, "Proje ile kurmayı planladığımız Merkezimiz ile dijital dönüşüme öncülük etmek ve bu sayede ilimizin küresel arenada rekabet gücünü arttırmak hedeflenmektedir. Merkez aracılığıyla işletmelerimize ve girişimcilere dijital dönüşüm ile ihracat danışmanlığı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Bunun yanı sıra uzmanlar eşliğinde atölye çalışmaları, endüstri 4.0 uygulamaları, kuluçka merkezi faaliyetleri yürüteceğiz" dedi.

Merkezde kuracakları Ticari Bilgi ve İstihbarat Departmanı'nda verilecek hizmetlerin Gaziantep gibi ihracat potansiyeli yüksek bir şehir için önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bu merkezde dört bölüm oluşturmayı planlıyoruz. Bunlar; Eğitim, Etkinlik Organizasyonları ve Danışmanlık Departmanı, Ticari Bilgi ve İstihbarat Departmanı, Endüstri 4.0 Simülasyonları Departmanı (Sanal Fabrika) ve Dijital Dönüşüm, Bilişim ve Yazılım Eksenli Kuluçka Merkezi. Örneğin Gaziantep gibi ihracat lideri bir kentin ihracatçıları, alacakları istihbarat hizmeti ile en doğru pazarlara en rekabetçi şekilde ulaşmanın yollarını öğrenecekler. Dijital dönüşüme yönelik uygulamaları ürün ve hizmetlerine yansıtarak hedef pazarlarına yönelik yenilikçi ürün geliştirebilecek, üretim sistemlerinde verimlilik artışını sağlayabilecekler. Bunların yanı sıra orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının artırılmasına destek olmak amacıyla kurulacak olan kuluçka merkezinde yenilikçi ürün geliştiren girişimciler bu merkez koordinasyonunda desteklenecek" diye konuştu.

Yıldırım, Eylül ayında fizibilitenin İpekyolu Kalkınma Ajansı ile Kalkınma Bakanlığına sunulacağını ve merkez binası inşaatına yıl sonunda başlamayı hedeflediklerini söyledi.

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