Gaziantep'te Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ev sahipliğinde Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği’nin bilimsel katkıları ile birinci basamak hekimlere ve çocuk hekimlerine yönelik “6. Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu” düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi Cansu Türkmen’in yaptığı sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, “Üniversitelerin birinci görevi öğrenci yetiştirmek ve öğrenciye o bilgiyi nasıl kullanacağını öğretmek olduğu kadar, aynı zamanda çatısı altında bilgi de üretmektir” dedi.

Prof. Dr. Dağlı, üniversitelerin önemli olan bir başka görevinin ise bölgesindeki bilim insanlarıyla bu bilgileri paylaşmak olduğunu ve SANKO Üniversitesi olarak bu bilgilerin dağıtımına yardımcı olmaya ve aracılık etmeye çalıştıklarını söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde akraba evliliklerinin fazla olduğunu anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Genetik yapı yıllar içinde çok fazla değişikliğe uğrasa da pek çok genetik hastalıkların hem tanısındaki değişikliklerden, hem sosyo-ekonomik koşullardan dolayı maalesef tanıda gecikmeler yaşanabilmekte. Bu nedenle de genetik hastalıklar üzerine bu bölgede durulması ve hassasiyetle çalışılması gereken bir konu.

Genetik hastalıkların ilerleyen yaşlarda tanısının konmasıyla maalesef zaman kaybı çok fazla olmakta, tedavi şansı azalmakta. Erken dönemde tanı konmasıyla pek çok genetik hastalığa müdahale etmek mümkün. İşte bugün bunları tartışacağız. Üniversite olarak biz de bu konuda gereken çalışmaları başlattık. Kalkınma Bakanlığımıza güzel bir proje sunduk. Bakanlığımızdan çok büyük bir destek bekliyoruz. Eğer bunu alabilirsek yeni kampüsümüzde çok daha güzel ve bölgesel genetik tanı laboratuvarı oluşturabileceğimizi tahmin ediyorum.”

PROF. DR. SALİH MURAT AKKIN

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ise “Fakültemiz 5. yılında. 4 yıl önce tıp yolunda mezuniyet öncesi eğitim yolculuğuna başladı. İlk yıldan beri tıp fakültesi çerçevesinde de bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmek üzere önemli çalışmalar yaptık ve yıllar geçtikçe bu arttı” diye konuştu.

Bugünkü toplantının, bu ay içerisinde düzenledikleri 4 önemli bilimsel kongreden birisi olduğunu, ancak birkaç yönüyle çok farklı özellik ve önem taşıdığını anlatan Prof. Dr. Akkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birincisi, toplantının konusu bölgeye de özgü önemli sağlık sorunları grubu içinde yer alıyor. İkincisi, mezuniyet sonrası eğitim çerçevesinde özellikle birinci basamak hekimlerine yönelik çok önemli bir eğitim programı. Bir diğer önemli unsur da, bu sempozyumda öğrencilerimizin stajyer doktor kimliğiyle de aramızda bulunmasıdır. Bilimsel açıdan yararlı verimli bir sempozyum olmasını diliyorum.”

PROF. DR. ERGÜL TUNÇBİLEK

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergül Tunçbilek de Birinci Basamak Hekimleri için Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu’nun altıncısını Gaziantep’te yaptıklarına dikkat çekti.

Toplantıların amacının özellikle birinci basamakta çalışan hekimler ile çocuk hekimlerine hem bu konudaki önemli bazı temel konuları hatırlatmak, hem de genetik teknolojideki son gelişmelerin ışığında, hangi seviyedeki genetik bozukluklar tanımlanabiliyor, bu hastalıkları doğumdan önce ve sonra tanımlayabilmek için hangi laboratuvar testlerinin kullanılması gerektiği sorularına yanıt vermeye çalışmak olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Tunçbilek, “Genetik hastalıkların tanımlanması çok önemli. Çünkü bu hastalıklardan korunmak ve tekrarlanmasını önlemek için, önce akla getirmek sonra da uygun teknolojiyi kullanmak çok önemlidir” ifadelerine yer verdi.



“İl Sağlık Müdürlüğü’nün de katılımları ile yapılan bu toplantılarda varsa o ile özgü genetik hastalıklar tartışıldığı gibi özel bazı genetik hastalıklar da gözden geçirilmektedir” diyen Prof. Dr. Tunçbilek, devamla şu bilgileri paylaştı:

“Bu toplantımızda da 'Ailevi Akdeniz Ateşi' ve 'Kistik Fibrosis' konuları iki ayrı oturumda tartışılacaktır. Akraba evliliğinin görülme sıklığının arttırdığı bu hastalıklar tartışılırken şüphesiz bölgenin önemli bir sorunu olan akraba evliliklerinin riskleri de ele alınacaktır.

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın birlikte gerçekleştirecekleri toplantımızda, katılan hekim arkadaşlarımızın soru ve yorumları ile canlı bir tartışma ortamı yakalayacağımızı ve diğer toplantılarda olduğu gibi olumlu görüşler alacağımızı düşünüyorum.”

PROF. DR. FADIL VARDAR

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadıl Vardar ise konuşmasına SANKO Üniversitesi’nin bilimsel aktivitelerle eğitime desteklerine katkıda bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek başladı.

“Bölgemizde sık karşılaşılan bazı önemli çocuk hastalıklarında görülen problemlere klinik değerlendirme ve çözümünde genetik açıdan yaklaşımda büyük zorluklarla karşılaşmaktayız” diyen Prof. Dr. Vardar, özetle şunları kaydetti:

“Genetik hastalıkların büyük bir bölümü çocukluk çağında karşımıza çıkmaktadır. Hatta tüm hastalıkların, buna enfeksiyon hastalıkları da dahil, hepsinin genetik yatkınlığının olduğu söylenebilir. Bilişim ve biyomedikal gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde, tüm bilim dallarının multidisipliner çalışma içinde olması gerekir. “Bu bağlamda, hastalarımızda klinik genetik yaklaşımlarımıza ışık tutacak hocalarımızın bilgi ve deneyimlerinden yararlanma şansına sahip oluyoruz. Konuşmacıların değerli sunumları ile çocuk genetik hastalıkları başta olmak üzere, pediatrinin diğer bilim dalları, birinci basamak sağlık hizmeti veren tüm hekimlerin ve öğrencilerimizin de izleyerek faydalanacakları bilimsel bir şölen şeklinde geçmesini dilerim.”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Serdar Tolay, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Emin İnce ve Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Burcu Gürsoy ile çok sayıda akademisyen, hekim ve öğrenci katıldığı sempozyumun açılış konuşmalarının ardından bilimsel kısmına geçildi.

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