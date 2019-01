Gaziantep'te, çalıştay

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ortaklaşa düzenlediği ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesi’nin çalıştayı Gaziantep'te başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak ve UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman'ın katılımlarıyla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda düzenlendi. UCLG-MEWA tarafından 15'incisi düzenlenen 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesi' çalıştayı; iklim değişikliği, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve aşırı yoksulluğu sona erdirme gibi konular hakkında bilgilendirmelerle sunumlar yapılacak. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılda yapmış olduğu kalkınma çalışmaları incelenecek.

Çalıştay açılışında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, UCLG MEWA tarafından küresel kalkınma hedefleri doğrultusunda belediyelerin ve kent konseylerinin bu hedeflere ulaşma anlamında işbirliği yapılmasının önemini vurgulayarak şöyle dedi:

"Üniversitelerin daha geniş bir yelpazede ve STK'ların bu kapsamda toplantılar dâhil edilmiş olmasını, farkındalık ve baskı grupları oluşturması anlamında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyamız, geçmişten almış olduğu mirası, geleceğe yaşanabilir şekilde taşımamız gereken bir emanet. Bu kapsamda, dünyada bulunan başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, her devletin, her toplumun, her ferdin kendi üzerine düşen yükümlülüklerin yerine getirmesi gerekiyor. Yaşadığımız dünyada, savunma sanayine ayrılan bütçenin açlık, yoksulluk, küresel ısınma, çevre kirliliği gibi küresel meselelere ayrılan bütçeden çok daha fazla olduğu düşündüğümüzde, problemin çok da kolay aşılabilecek bir mesele olmadığını görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedeflere ulaşma konusunda birçok icraatımız olduğunu çalıştay içerisindeki arkadaşlarımız detaylarıyla anlatacaklardır. Ama geleceğe bırakmamız gereken dünyamız için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini düşünüyorum."

İki gün sürecek çalıştay boyunca dünyada ve Gaziantep'teki birçok proje ele alınarak, yapılan projelerin haritalandırılması ve küresel çapta tanıtımı için gerekli çalışmalar yapılacak.

