Gaziantep'te, 'Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu' toplantısı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,() - GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) önderliğinde oluşturulan 'Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu', Gaziantep'te gerçekleştirilen toplantıda kredi imkanlarını ele aldı.

Gaziantep Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Antakya, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye’nin Ticaret ve Sanayi Odası başkanları, genel sekreterleri ve bölgedeki kalkınma ajansları genel sekreterlerinin katılımıyla 15'incisi gerçekleştirilen toplantı Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Yangının farkında ve hükümetli sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, "Yangının farkındayız. Hükümetimizle sürekli istişare içersindeyiz. 14 Ağustos'ta 5 maddelik önerilerimizi hem kamuoyuyla hem de hükümetimizle paylaştık. En acil sorun borçlarımızı çevirmek ve yeni krediye ulaşmaktır. Yeni KOBİ destek kredisini hükümetimizle birlikte, TOBB olarak tekrar devreye soktuk. Kredi kullanmak isteyen kobilerimiz için maalesef yüzde 30'ları aşan faizlere maruz kalıyoruz. Biz TOBB alarak destek kredisi kullanan kobilerimize 6 ay geri ödemesiz yıllık yüzde 22 faizle kredi alma imkânına kavuşturmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

'Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu'nun en özel projelerinden biri olduğunu ve bu projeyi sahiplendiklerini söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Bugün 15'inci toplantısını yapacağımız Platformun kuruluş amacını tek kelime ile ifade edecek olursak, adından da anlaşılacağı üzere amaç güçbirliği oluşturmak. Üyelerimiz için, şehirlerimiz için, bölgemiz için ve nihayetinde ülkemiz için güçbirliği yapmak. Biliyorsunuz bölgemiz önemli bir turizm, sanayi ve ticaret potansiyeline sahip. Birlikte bu potansiyeli işleyebilecek projeler geliştirmeyi, ortak sorunlarımıza çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Bölgedeki şehirler olarak yarışmak değil, 'kazan kazan' felsefesi ile şehirler arasında sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Bölgesel kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak, turizm, gastronomi, kültür vb gibi alanlarda ortak projeler hazırlamak, bölge ekonomisinin gelişimine yönelik işbirliği yapmak için bir aradayız. Örneğin Suriyeli mülteciler, ihracat, turizm, tarım, sanayi 4.0 bu konu başlıklarından sadece bir kaçı. Yani bir yandan geleceği bir yandan da bugünü tartışıyor, değerlendiriyoruz" diye konuştu.

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