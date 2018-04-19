Gaziantep'te Anadolu anlatıldı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü işbirliğiyle Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım Keser’in katılımıyla 'Medeniyetlerin Doğduğu Topraklar Anadolu' adlı söyleşi gerçekleşti.

Kendirli Gazi Kültür Merkezi’ndeki söyleşi, İl Kültür Turizm Müdürü Bülent Öztürk tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başladı. Öztürk, bereketli topraklarıyla bir yaşam alanı olan Anadolu’nun değerlerinden bahsederek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım Keser’i kürsüye davet etti.

Teftiş Kurulu Başkanı Keser, sunumunu görsellerle zenginleştirdi, bilgilerini katılımcılarla paylaştı, Anadolu’yu yeryüzündeki cennet olarak tanımlayarak, “İlklerin ve enlerin diyarı” dedi.

Türklerin Anadolu'ya gelişi öncesinde bu coğrafyanın boş bir tarla olmadığını, farklı uygarlıkların Anadolu'da varlığını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Keser, Türkiye hartası üzerinde Anadolu’da yer alan antik uygarlıklar hakkında bilgiler aktardı.

Paleolitik dönemden itibaren gerçekleşen gelişmeleri ele alarak günümüz uygarlığının temel taşlarının neolitik dönemde atıldığını bildiren Keser, tüm dünyaya Anadolu’dan yayıldığını vurguladı.

Geçmişten günümüze kadar gelen ve hala devam eden kültürel değerlerimizden bahseden Başkan Keser, Kommagene Krallığı, Bergama Krallığı, Truva Savaşı, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Hitit İmparatorluğu hakkında bilgiler verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım Keser, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, günümüzden yüzyıllar önce olduğu gibi şimdi de sahip olunan değerlerin elimizden alınmak istendiğini vurgulayarak, sunumunda zaman zaman kısa filmlere ve ezgilere de yer verdi, hikayelerle katılımcıları bir yandan bilgilendirdi, bir yandan güldürdü.

Programın ardından Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Asım Keser’e Turizm Haftası etkinliklerine katılımından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Söyleşiye, Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat, Ak Parti Gaziantep Eski Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep İl Kültür Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Oya Alpay, Fikret Murat Tural ve sektörün yönetici ve çalışanları katıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×