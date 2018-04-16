Gaziantep'te 50 bin zeytin fidanı dağıtılıyor

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Gaziantep’in Karbon Emisyonunu Ağaçlandırmayla Azaltma' projesiyle 1600 dekara 50 bin zeytin fidanı dikilecek. Proje kapsamında yaklaşık 200 çiftçiye, zeytin fidanı dağıtımına başlandı

Gelişen ve globalleşen Dünya’da nüfusun artışına paralel olarak tüketimin artması sonucunda enerji üretimi ve tüketiminde artış yaşanınca bu duruma bağlı olarak karbon emisyonu da etkilendi. Yaşanan bu olumsuz tablo karşısında hem Ankara hem yerel yönetim harekete geçti. Bu doğrultuda karbon emisyonunun yan etkilerini önlemek amacıyla çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesinin, 'Gaziantep’in Karbon Emisyonunu Ağaçlandırmayla Azaltma' projesi, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimince kabul edildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği 220 bin avroluk proje, 9 ilçede uygulanmaya başlandı, projeyle yaklaşık 200 çiftçiye ulaşıldı. Zeytin fidanı dikimi öncesi, araziler yerinde görüldü, toprak analizleri yapılarak ön çalışmalar tamamlandı. 10 gün içerisinde fidan dağıtımının bitirilmesi planlanan projeyle, çok ciddi yağ bitkisi olan zeytin fidanı dikilecek. Karbon emisyonunun önüne geçilebilmesi için salınımı ve emilimi azaltma yönteminin kullanıldığı günümüzde, 365 gün yeşil kalan zeytin fidanlarını dikerek yıl boyunca bitkinin fotosentez yapmasıyla havadaki karbondioksit oranı azaltılacak.

Küresel ısınmanın sonucu olarak ortaya çıkan kuraklığa dayanıklı bitki dikilerek, kentte olası toprak ve rüzgar erozyonu engellenecek. Ayrıca, tüketici sağlıklı zeytin ve zeytin yağı üretirken, üretici ise daha fazla gelir getiren üretim modelini benimseyecek. Öte yandan proje kapsamında Örnek Güneş Enerjili Sulama Sistemleri kurulacak.

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