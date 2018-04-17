Gaziantep'te 4 mevsim kayak keyfi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından Erikçe Ormanı'nda yaptırılan Erikçe Kayak Merkezi, Gaziantepliler için yeni bir spor ve eğlence merkezi oldu. Özellikle, hafta sonunda ailelerin tercih ettiği merkez, çocukların hoşça vakit geçirmesine olanak tanıdı.

Tarif edilmez güzellikteki bir coğrafya üzerinde bulunan Gaziantep, sahip olduğu önemli lezzet merkezleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeyi başardı. Birçok kayak pistleri sadece kış aylarında misafirlerini ağırlarken, Erikçe Kayak Merkezi 4 mevsim kayak zevkine ev sahipliği yapıyor.

Çocuklarıyla merkezin tadını çıkarmak için Erikçe Kayak Merkezi'nin yolunu tutan aileler, çocukların bilgisayardan ve tabletten birkaç saatte olsa kafasını kaldırmasına imkan sağlayan eşsiz doğa harikası Erikçe'de böylesi bir tesisin kurulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Snowboard, alp disiplini, biatlon ve benzeri sporların yapıldığı kayak pistleri, 1,5 kilometre uzunluğu ve muhteşem manzarasıyla kentin vazgeçilmezi oldu. 214 hektarlık Erikçe Orman Alanı içerisinde ağaçların olmadığı daha çok taşlık ve eğimli bir bölgede kurulan kayak merkezi, sentetik pistten oluşuyor. 1500 metre uzunluğu olan pistlerde, 4 farklı pist çıkışı yer aldı, 400 metreyi bulan uzun pistte kayakçılar saatte 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra kalan 3 ayrı pist zorluk derecesine göre sınıflandırılmış ve her seviyede kayak ve snowbord yapılmasına imkan sağlıyor.

17 bin 500 metrekare kayak pistine sahip olan, aynı anda 300 kişinin kayak yapabileceği ekipmana sahip tesiste, özel tasarım robotic sulamayla pist kayganlaştırılıyor. Ayrıca bütün pist noktalarına yürüyen bantla zahmetsizce ulaşılabiliyor. Tüm bunlara ek 3 katli kayak evinde 2 bin 400 metrekare kapalı alanda restoran, kafe, toplantı ve eğitim salonları ve yönetim ofisleriyle 600 metrekare kapalı alanı olan müştemilatı yer alan, tesis önünde 1200 araçlık otopark alanı bulunuyor.

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