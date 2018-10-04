Gaziantep'te, 4 bin 298 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis ekipleri, gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenledi. Baskında, 4 bin 298 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Süleymanşah Mahallesi'ndeki evde gümrük kaçağı sigara satışı yapıldığı ihbarını aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, kaçak sigaraları, koliler halinde minibüse yüklenirken, ele geçirdi. Ekiplerin, kolilerin yüklendiği araçta ve evde yaptığı aramalarda 4 bin 298 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda T.T., E.A., A.E.Y. ve M.A. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan 4 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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