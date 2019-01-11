Gaziantep'te, 28 Şubat ve FETÖ mağduru ailelerden basın açıklaması

GAZİANTEP'te, '28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileleri İnisiyatifi' adı altında bir araya gelen aileler basın açıklaması yaparak, cezaevindeki yakınlarının serbest bırakılmasını istedi.

Cuma namazı sonrası Ulu Camii önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda aile katıldı. Ellerindeki döviz ve pankartlarla tutuklu yakınlarının bırakılmasını isteyen aileler adına '28 Şubat ve FETÖ Yargısı Mağduru Aileleri Gaziantep İnisiyatifi' başkanı Adem Kılınç basın açıklaması yaptı. Kılınç, İslami camia ve cemaatlerin FETÖ ve Ergenekon gibi örgütler tarafından sindirilmek istendiğini öne sürdü. FETÖ ve 28 Şubat sürecinin mağdur ettiği yüzlerce dindar mahkumun çile çektiğini belirten Kılınç, "Bu insanların hak taleplerini, adalet isteyen çığlıklarını duymayan kalmadı. Artık FETÖ mensubu hâkim ve savcılar da yok. 16 yıldır iktidarda olanlar bu hukuksuzluğu gidermek için hiçbir girişimde bulunmuyorlar. Hazreti Yusuf gibi zindanı medrese edinen bu kardeşlerimiz artık FETÖ'nün değil mevcut iktidarın mağdurudurlar" dedi.

Kalabalık, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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