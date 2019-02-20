Gaziantep'te 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, polisin ev ve otolardan hırsızlık yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi'ne bağlı ekipler

Ulaş, Dumlupınar ile Kıbrıs Mahallesi'nde 3 evden ve 1 otomobilden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları operasyonlarda, O.G., M.C.,Y.C.Ç., A.T., H.S., M.D., H.A., Ö.Y., Ö.K. ve M.A gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı 10,40 gram metamfetamin, çalıntı olduğu değerlendirilen 7,24 gram altın, 3 televizyon, 13 hoparlör, 28 oto teybi, 5 uydu alıcısı ve 4 DVD oynatıcısı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G. ve Y.C.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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