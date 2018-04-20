Gaziantep Sanayi Odası'na nezaket ziyaretleri

GAZİANTEP, () - Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) tamamlanan seçimlerinin ardından yapılan nezaket ziyaretleri devam ediyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Vakıfbank Gaziantep Bölge Müdürü Atilla Yıldıran ve Halkbank Gaziantep Ticari Şube Müdürü Murat Yıldırım, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi, “Çok başarılı, seviyeli bir seçimi tamamladık. Bundan sonra yeni yönetimimiz ile el ele omuz omuza verip kentimiz ve ülkemiz için çalışmaya, üretim yapmaya devam edeceğiz. Gaziantep sanayi ve gastronomi kenti. Amacımız her alanda kentimizi ve ülkemizi daha ileri noktalara taşımak" dedi.

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