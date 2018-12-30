Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Lig şampiyonu oldu

TÜRKİYE Hokey Federasyonu tarafından Alanya’da gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Erkekler Kapalı Alan Süper Ligi Hokey Şampiyonasında Gaziantep Polisgücü Spor erkek hokey takımı namağlup unvanla şampiyon oldu.

Türkiye Hokey Süper Liginde 18 maçta 182 gol atan ve en yakın rakibine 16 puan fark atarak 54 puanla Gaziantep Polisgücü Spor Türkiye Hokey Süper Lig Şampiyonu olurken lig boyunca attığı 182 golle yeni bir rekora da imza attı. Şampiyonluk kupasını Türkiye Hokey Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Oktay’dan alan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı 2018 yılında Türkiye ve Gaziantep’e üç Avrupa ve Üç Türkiye şampiyonluk kupası kazandıran Türkiye’nin tek takımı oldu. Sonuçtan çok memnun olduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan "2018 yılının son günlerinde Gaziantep’e yeni bir şampiyonluk kupası kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra ki rotamız Şubat 2018’da Hırvatistan’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Şampiyonası. Türkiye ilk kez hokeyin en üst ligi olarak kabul edilen Trophy liginde Gaziantep Polisgücü tarafından temsil edilecek. Bu yıl bizim için çok güzel bir yıl oldu. Üç ayrı Avrupa Şampiyonluk kupasının yanı sıra 3 Türkiye Süper Ligi kupasını Gaziantep’e kazandırdık. Şu anda dünyanın bilinirlik oranı en yüksek takımlarından birisiyiz. Dünyanın birçok ülkesine maç davetleri alıyoruz. Bizlere bu orunu yaşatan başta teknik adamlarımız Yusuf Kasım, Ayşegül Kasım ve Mustafa Karalar olmak üzere kadın ve erkek takımlarımızda görev alan sporcularımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valimiz Davut Gül, İl Emniyet Müdürümüz Faruk Karaduman, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Şehitkâmil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. 2019 yılında üç ayrı Avrupa Şampiyonluğu bizi bekliyoruz. Haziran ayında Gaziantep Polisgücü Sporun ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilecek olan Erkekler Açık Alan Avrupa Şampiyonası bizler için önemli bir deneyim olacaktır. Bu takım dünyanın her yerinde Türkiye’yi ve Gaziantep’i temsil ediyor ve ülke tanıtımına büyük katkılar sağlıyor" dedi.

'KAZANMAK İÇİN GELDİK KAZANDIK SIRADA TROPHY LİGİ VAR'

Sporcuların büyük bir uyum içerisinde yürekleriyle oynadığını ve Alanya’ya Süper Lig şampiyonu olmak için geldiklerini ifade eden Baş Antrenör Yusuf Kasım ise, "Sporcularımla gurur duyuyorum. Kazanmak için geldik ve yüreklerimizi ortaya koyarak kazandık. Sırada şimdi Avrupa Trophy Ligi var. Bu lig bizim için büyük önem taşıyor. Bugün kupamızı aldık Gaziantep’e dönüyoruz. Yarın itibarıyla yoğun bir şekilde trophy ligi için antrenmanlarımız başlayacak. Bizlere büyük destekler veren başta Kulüp Başkanımız Mehmet Kaplan olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, bizlere şampiyonluk mutluluğunu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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