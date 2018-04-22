Gaziantep Polis Gücü'nden farklı galibiyetler

2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Süper Lig 1'inci Etap maçlarında dün rakibi Kahramanmaraş’ı 8-0’lık farklı bir skorla yenen Gaziantep Polis Gücü Kadın Hokey Takımı, bugün karşılaştığı Buca HEM Spor Kadın Hokey Takımını da 6-0'lık skorla yenerek ligin en iddialı takımı unvanını korudu.

Konya Saraçoğlu Hokey Sahasında start alan 2017-2018 Sezonu Kadınlar Açık Süper Lig 1'inci Etap maçları ve Erkekler Açık alan Süper Lig 1'inci Etap maçlarında Gaziantep Polis Gücü Spor kadın takımı adeta gol olup rakip filelere yağıyor. Bugün çıktıkları ikinci maçı da farklı bir skorla kazanan Gaziantep Polis Gücüspor Kadın Hokey Takımı ligdeki en iddialı takım unvanını korudu. Dün oynadığı ilk maçlarında Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı rakibi Kahramanmaraş Hokey Spor Kulübü Kadın Hokey takımını 8-0’lık farklı bir skorla yenerken bu gün karşılaştığı Buca HEM Spor Kulübü Kadın Hokey Takımını 6-0’lık skorla yenerek süper ligdeki puanını 6’ya yükseltti. İlk iki maçta toplam 14 gol atan takım 27 Nisan Cuma gününe kadar ligdeki diğer maçlarını da yapacak. Türkiye’nin en güçlü takımlarına sahip olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Avrupa’da da destan yazarak geçtiğimiz ay içerisinde Avrupa Şampiyonluğunu dördüncü kez Türkiye’ye getirmişti.

Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımları antrenörü Yusuf Kasım, gerek erkek, gerekse kadın takımlarının büyük özverilerle maçlara hazırlandığını, kadın ve erkek takımlarının 17 Mayıs’ta Avrupa Açık Alan Hokey Şampiyonana Türkiye’yi temsilen katılacağını ifade ederek, Türkiye Hokey Açık Alan Süper Ligi 1'inci Etap'tan her iki takımında başarıyla çıkacağını kaydetti.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ise takımları yalnız bırakmayarak yönetim kuruluyla birlikte Konya’da maçları izlediklerini ve elde edilen sonuçlardan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek sporcuları kutladı. 2017-2018 Sezonu Kadınlar ve Açık Alan Süper Lig 1'inci Etap maçları 27 Nisan 2018 Cuma gününe kadar Konya’da devam edecek.

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