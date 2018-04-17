Gaziantep; otizm dostu kent

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu topraklarda doğan engelli engelsiz herkesin birinci sınıf vatandaş olarak yaşaması gerektiğine inandıklarını belirterek, “Kimseye acıyamayız, onlara fırsat eşitliği veriyoruz, bu bir lütuf değil, sosyal belediyeciliğin gereğidir" dedi.

8’inci Renk Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Başkan Şahin, Otizm Dostu Kent: Gaziantep’i anlattı.

Türkiye’de 80 milyon insan mutlu, huzurlu ve güvende olması gerektiğini belirten Şahin, "Özellikle engelli çocuğu olan ailelerin çektiği sıkıntıyı çileleri bir anne olarak yakından biliyorum. Annelerin, çektiklerini bana anlattıkları zaman bu alanın ne kadar önemli bir alan olduğunu gördüm. Yıllardır, onlara ‘sakat, çürük’ dedik yüzlerine bakmadık, evlere hapsettik. 90’lı yıllarda engelliler, eğitimden eşit şekilde yararlanamıyordu, o günün sorunu ulaşılabilirlikti. Öncelikle hukuki değişikliklere gittik, yasaları engellilere uygun hale getirdik, hukuki düzenlemenin ardından engellilere yönelik sosyal yardım sistemi kuruldu. Engellinin gözüyle hayata bakamazsanız başarı yakalayamazsınız. Engellilerle ilgili özel projelerde eğitim, sağlık, istihdam ve ulaşılabilirlik konusu üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Bu dört başlık üzerinde çalışıldığı zaman engellilerin önündeki engeller kalkar" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin’e günün anısına hediye takdim etti.

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