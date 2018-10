Gaziantep olimpik hokey sahasına kavuştu

GAZİANTEP,()- GAZİANTEP'e olimpik hokey sahası kazandırılmasında önemli rol oynayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ederek teşekkür etti. Başkan Şahin sahanın eksiklerinin tespit edilerek en kısa zamanda tamamlanacağını ifade ederek hokeyin Türkiye’de gelişmesini sağlayan Gaziantepli Başkan Sadık Karakan ve ekibine, Gaziantep’in adını dünya gündemine başarıyla taşıyan Polisgücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan ve ekibine teşekkür etti.

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep’te hokey sahası yapılmasında büyük destekleri bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Arsası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bağışlanan ve alt yapı hizmetleri gerçekleştirilen saha Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından olimpik standartlara uygun olarak inşa ettirilmişti. Henüz kesin kabulü yapılmayan sahanın bazı eksikleri olduğunu ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan Başkan Şahin’den eksiklerin tamamlanması için destek istedi. Başkan Şahin teknik ekibine talimat vererek en kısa zamanda sahayla ilgili eksiklerin tamamlanması, çevre düzenlemesi ve yol çalışmalarının bitirilmesini istedi.

Hokey sporunun son yıllarda Türkiye genelinde hızla yayıldığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve ekibini kutlayarak toplumun bütün kesimlerine sporu sevdirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

7-10 Temmuz 2019 tarihleri Gaziantep Polisgücü ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilecek olan Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası C3’sına katılacak olan Bulgaristan, Danimarka, Macaristan, Ukrayna, Slovenya ve Yunanistan’dan gelecek sporcu, teknik adam ve organizasyonda görev alacak olan teknik heyetin Gaziantep’e günü birlik getirilerek ağırlanması yönünde bütün destekleri vereceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin turnuva süresince de Alanya’da saha çevresinde Gaziantep’in tanıtımı için gerekli her türlü çalışmanın içerisinde olacaklarını ifade etti. Başkan Şahin bu şampiyona Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Elbette bizlerde Gazianteplilerin misafirperverliğini en iyi şekilde gerek maçların yapılacağı Alanya’da gerekse misafir sporcuların günü birlik Gaziantep’e getirilerek kentimizin en iyi şekilde tanıtılmasını sağlayacağız. Ne mutlu bizlere ki Gaziantep Polisgücü Hokey takımı her yıl bizlere erkek ve kız takımlarıyla Avrupa Şampiyonlukları yaşatıyor. Bizler bu başarıları destekliyoruz. Gaziantep’te sporun ve spor altyapısının gelişmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası standartlarda tenis sahalarımızı tamamladık hizmete açtık. Hokeycilerimiz içinde gerekli olan hokey sahasını yaptık yakında eksiklerini de tamamlayıp hizmete açacağız” dedi.

Gaziantep Polisgücü Spor Başkanı ve yöneticilerini de kutlayan Başkan Şahin “Bu işler ekip işi Başkanımız Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu, teknik adamları, sporcuları ekip ruhuyla hareket ederek Gaziantep’in adını uluslararası spor camiasına başarıyla taşımış, bu güne kadar 5 ayrı Avrupa Şampiyonluk kupasıyla başarıları taçlandırmışlardır. Kendilerini yürekten kutluyorum. Takımımızın başarılı olması için üzerimize düşenleri yapacağız” dedi.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün son yıllarda elde ettiği Avrupa Şampiyonaları sayısının beşi bulduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan zirveye çıktıkça mali yükün arttığını belirterek “Kulübümüz bugüne kadar gerek açık alan gerek kapalı alan hokey şampiyonalarında toplam 5 Avrupa Şampiyonluğu kazanmıştır. 2019 yılında üç ayrı kategoride Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edeceğiz ve bu üç şampiyonanın da galibi gelmek ve üç kupa daha getirmek istiyoruz. Her başarı bize mali yük getiriyor. Gazianteplilerden bu konuda destek bekliyoruz. Şu anda hokey alanında Türkiye’yi temsilen Avrupa Hokey Federasyonunun süper ligi olan Trophy ligindeyiz. Şubat ayında Hırvatistan’da dünya devleriyle karşılaşacağız. Tek dileğimiz bu ligi şampiyon olarak tamamlamak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin’in desteklerini görüyoruz. Hokey sahası olmadan getirdiğimiz Avrupa Şampiyonluklarını şimdi olimpik sahamızda dünya dereceleriyle taçlandıracağız. Sahamızın yapımında her türlü fedakarlığa göğüs geren Başkanımız Fatma Şahin’e şahsım ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLI