GAZİANTEP, () - BU yıl ilki düzenlenen Gaziantep Müzik Festivali sona erdi. 2 gün boyunca, birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu festivalde, otizm hareketine de farkındalık oluşturuldu.

Voice Ajans tarafından organize edilen etkinliğe, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi, Tohum Otizm Vakfı ve Gaziantep Otizm Vakfı destek verdi. Gaziantep Üniversitesi Stadyumu'nun evsahipliği yaptığı festivalin biletleri, satışa çıktığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Festival kapsamında sahneye ilk olarak sevilen müzik grubu Kolpa çıktı. Birbirinden güzel şarkılarını Gazianteplilerle söyleyen grubun ardından, Ahmet Aslan sevenleriyle buluştu. Gecenin kapanışını da Merve Özbey ve Erdem Kınay yaptı.

Festivalin ikinci gününde ise sahneyi genç müzisyen Gökhan Bölükçü aldı. Seyircilerin de şarkılarına eşlik ettiği Bölükçü, sahnesinde sürpriz isimleri ağırladı. Genç şarkıcının ilk konuğu, Çukur dizisi için düzenlediği Haydar Haydar türküsünü sezon finalinde birlikte seslendirdiği ünlü oyuncu Nebil Sayın oldu. Ardından da televizyon ekranlarının tanınan ismi Dilara Büyükbayraktar, Bölükçü'yle Kasım ayında piyasaya çıkması beklenen Zemheri adlı şarkıyı seslendirdi. Bölükçü'nün sahnesine Gaziantep Otizm Vakfı'nda eğitim gören 11 yaşındaki Defne İkizceli de çıkarak, Barış Manço'nun 'Anlıyorsun Değil mi?' adlı şarkısını orkestra eşliğinde okudu. Tohum Otizm Vakfı adına da Bölükçü'ye otizm hareketine verdiği katkılardan dolayı hediye takdimi yapıldı.

Festivalin ikinci gününde sahne alan bir diğer isim Halil Sezai oldu. Ünlü sanatçının şarkılarına Gaziantepliler hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin kapanışını ise son günlerde yaptığı popüler beste ve aranjelerle dikkatleri üzerine çeken Emrah Karaduman yaptı. Karaduman, performansıyla konser alanına akın eden binlerce kişiyi coşturdu.

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