Gaziantep Kolej Vakfı'nda 23 Nisan etkinlikleri

GAZİANTEP, () - 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Şölen havasında geçiyor. Birbirinden farklı etkinliklere imza atan öğrenciler sahneledikleri oratoryo ve dans gösterileriyle de dikkatleri çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen şölen havasındaki etkinlikler göz kamaştırıyor. Kurum bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde bir birinden farklı kutlama programları gerçekleştirildi. Kutlamalara GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki'nin yanı sıra idareci, öğretmen ve davetliler katıldı. GKV Özel İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen salon programının açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Şenel, “Türk milletinin iradesini temsil eden Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarih olan 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını bugün birçok etkinlikle şölen havasında kutluyoruz. Çocuklar, milletin geleceğidir. Mustafa Kemal Atatürk çocuklara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanı ülkemizin geleceği çocuklarımıza armağan etmiştir. Türkiye Cumhuriyetini emanet edeceğimiz öğrencilerimizin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir. Milli bayramlarımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz günlerdir. Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkmak; ülkemizi dünya arenasında güçlü bir konuma getirmek; eğitim ve öğretim, bilim ve teknik, sanat ve spor - ve diğer bütün alanlarda uluslararası arenada başarılar elde ederek İstiklal Marşı'mız eşliğinde şanlı bayrağımızı gönderlere çektirmek çocuklarımıza aşılamamız gereken asıl amaç olmalıdır. Sevginin, kardeşliğin, hoşgörünün ve barışın hakim olduğu bir dünyada el ele yaşamak ümidiyle; Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı hepimize kutlu olsun" dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törende açılış konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından '23 Nisan TBMM'nin Kuruluşu' Drama, Modern Dans Gösterisi, GKV Özel İlkokulu Çocuk Korosu ile 7 farklı dilde şarkı, 23 Nisan Oratoryo 'su, Modern Dans Gösterisi, video gösterimi: Atatürk ve 23 Nisan, GKV Özel İlkokulu Çocuk Korosu ile Ata'm Marşı, Ritmik Jimnastik Gösterisi, Halk Oyunları'nın ardından salonda bulunan bütün konuklarla birlikte organizasyonu gerçekleştiren öğrenciler İzmir Marşı'nı seslendirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında hafta boyunca çeşitli konferanslar, sergiler ve farklı etkinliklerin de gerçekleştirileceği açıklandı.

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