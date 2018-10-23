Gaziantep Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen CNR Gaziantep Kitap Fuarı, yoğun ilgiyle karşılandı. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki fuara katılan yayınevleri, fuardan memnun kaldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık işbirliğinde organize edilen kitap fuarı 4’üncü gününde, kitapseverlerin akınına uğradı. 160 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar, 20-28 Ekim 2018 günlerinde saat 09.00’dan 18.00’a kadar açık tutulacak.

Fuarda stant açan yayınevlerinden Kaşna Kitapevi’nden Cem Vargün, daha önceden Gaziantep Fuarına katıldığını hatırlatarak, “Önceki yıllara göre bu yıl ki fuar, daha canlı ve daha hareketli geçiyor. Katılım yönünden bir şikayetimiz yok. Ancak, fuara gelen öğrencilere önceden haber verilmediğinden öğrenciler yanına yeteri kadar para almadığından kitap satışı, fuarın geneline yansımıyor. Yine de gelen öğrencilere kitapları tanıttığımız ve anlatmamıza vesile olan fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Fuara gelen öğrenciler ise, kitap fuarında istedikleri kitaplara ulaşabildiklerini belirterek, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ettiler.

Türkiye’de kitap okuma alışkanlığıyla eğitim ve öğretim alanında yapılan çalışmalara fuarlarla üst düzeyde katkı sağlamayı amaçlayan CNR Gaziantep Kitap Fuarı, Gaziantep ve bölgesinin en değerli kültür etkinliği olacak. Fuar, 3 bin metrekarelik sergi alanında, birçok yayınevinin ünlü yazarların kitaplarını okuyucularıyla buluşturacak. Fuar boyunca 200 etkinliğe yer verilecek. Gençlerin yakından takip ettiği fenomen yazarların imza etkinliği ve söyleşileri büyük ilgi görecek.

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