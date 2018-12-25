Gaziantep Kent Arşivi hizmete açıldı

GAZİANTEP’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında kentin tarihi, sosyal, ekonomik, idari ve kültürel değerlerinin kaydedildiği, şehrin hem geçmişini hem de gündelik yaşantısını belgeleyen; görsel-işitsel, yazılı, basılı ve elektronik bilgi kaynaklarının yer aldığı Kent Arşivi, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Gaziantep Sanat Merkezi’nde açılış programına katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu tarihi günde Gaziantep Kent Arşivi’ni açtıklarını belirterek, “Geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Dünya’da Türkiye, Türkiye’de Gaziantep. Kentin tarihî, sosyal, ekonomik, idari ve kültürel değerlerinin kaydedildiği önemli bir mekanı açıyoruz. Kent arşivinde, şehrin hem geçmişini hem de gündelik yaşantısını belgeleyen; görsel-işitsel, yazılı, basılı ve elektronik bilgi kaynakları yer alacak. Kenti, hafızasıyla bütünleştiren kişi, aile ve kurumların yukarıda bahsedilen faaliyetlerini yansıtan resmi ve özel arşiv malzemelerinin bulunduğu, kent tarihine akademik olarak da destek vermek ve kent belleği oluşturmak amacıyla kurulan kent arşivi, önemli bir misyon yüklenecek. Kütüphane ve arşiv koleksiyonları, bilgi ve belgeye ihtiyaç duyan üniversitelerin; lisans, lisansüstü araştırmacılarına ve dışarıdan bağımsız araştırmacılara açık olacak. Kullanıcılar arşive gelerek araştırmalarını yapabilir, kendilerine iletilen formu doldurarak bilgi ve belgeye ulaşabilir. Gaziantep Kent Arşivi, Gaziantep’in geçmişten getirdiği tarihi ve kültürel birikimini yansıtmak ve kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla elinde Gaziantep ile ilgili her türlü bilgi, belge ve fotoğraf bulunan tüm hemşerilerimizi, Gaziantep Kent Arşivi'ne katkı yapmaya davet etmektedir” dedi.

Şahin, şunları aktardı: “Şehir olarak 25 Aralık gurur duyduğumuz tarihi bir gündür. 97’nci yıl önce bu şehir kanıyla tarih yazdı. Bayrağımıza kanıyla rengini veren bu şehrin savunmasını direncini unutmamak, unutturmamak için bu tarihi binada hep birlikteyiz. Özellikle Halit Ziya abime şehrim adına ülkem adına, geleceğimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bazen bir fotoğraf binlerce kitabın anlatmaya çalıştığını anlatır. Bu şehir herhangi bir şehir değil Gazi şehirdir. Bu şehrin en önemli sermayesi yetişmiş insan gücüdür, bugün Halit Ziya abilerimizle ve ailesiyle başarıyoruz, bu güzel arşivden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.”

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, bu tarihi günde açılışı yapılan sergi ve kent arşivinin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Şahin ve protokol, kent arşivine dönük çalışmaları yakından gördü, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da kentin tarihine ve kültürüne sahip çıktığı için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederek, Panorama 25 Aralık Müzesi’nin çok önemli bir eser olduğunu söyledi.

Fotoğrafçı Halit Ziya Biçer, Gazianteplilerin, gazi şehrin geçmişine ışık tutan fotoğrafları düşünerek gezmesini istedi.

Ulusal Gaziantep Sanat Çalıştayı Resim Sergisi ile Duyduğum ve Gördüğüm Gaziantep Halit Ziya Biçer Fotoğraf Sergisini açan protokol, sergi alanındaki çalışmaları gezdi. Sergi, 15 Ocak 2019 tarihine kadar açık tutulacak.

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