Gaziantep'in geleceği gastronomide

YÜKSEK Gıda Mühendisi Zehra Mart, gastronomi turizminin Gaziantep'in geleceği için büyük önem taşıdığını belirterek, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali'nin 3 günde 250 bin ziyaretçi ağırlaması ve 40 ülkeden katılımın olmasının kent adına büyük kazanç olduğunu söyledi. Mart, Gaziantepli kadınlara ev yemekleri satan işyerleri açmaları çağrısında bulundu.

Gastronomi dalında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı'na" alınan ve mutfağıyla Türkiye’nin öncü şehir olma özelliğini kazanan Gaziantep’te yemek sektöründe kadınlar söz sahibi sürdürüyor. Yüksek Gıda Mühendisi Zehra Mart, Gaziantep’in en büyük yemek firmalarından birini kent ekonomisine kazandırırken, aynı zamanda kadınlara da iş hayatına atılmaları ve başarılı olmaları için örnek olmaya çaba harcıyor.

Zehra Mart, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in girişimleriyle başlatılan çalışmalar kapsamında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı'na" giren Gaziantep’in, bu alanda Türkiye’nin öncü şehri olduğunu ifade ederek, "Fatma Şahin'in gastronomi alanında yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği projeler ve son olarak başarıyla organize edilen Uluslararası Gastronomi Festivali GastroAntep, kentimizin geleceğinin gastronomide olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Uluslararası GastroAntep Festivali'nde Gaziantep'in hem lezzetleri hem de kültür ve tarih mirası tanıtıldığına dikkat çeken Mart, şunları söyledi:

"40 ülkeden katılımcının yer aldığı festival kapsamında, Adana, Hatay gibi çevre illerin yanı sıra İstanbul, İzmir gibi şehirlerden de gruplar kentimize geldi. 3 gün boyunca 230 şef, yüzlerce profesyonel, onlarca gastronomi yazarıyla yaklaşık 250 bin ziyaretçiye kenti Gaziantep'i, insanımızı ve mutfağımızı yakından tanıdı. Bu festival, Gaziantep'in tanıtımı için altın değerinde bir fırsat oldu. İnanıyorum ki Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in bu çabaları sonucu gastronomi turizmi kentimize can suyu olacak ve bu sayede kent ekonomisine de önemli kazanımlar sağlanacak."

KADINLAR ARTIK VİTRİNE ÇIKMALI

Zehra Mart, gastronomiye sahip çıkmanın başta kadınlar olmak üzere tüm Gazianteplilerin görevi olduğuna dikkati çeken Zehra Mart, "Dünyada şehir ismi ile anılan tek mutfak Gaziantep mutfağı. Kentimizde yemek üretimi ve restaurant işletmeciliği gibi emek ve hizmet yoğun bir sektörde genelde erkek egemenliği ağır basıyor ama ninelerimizden ve annelerimizden günümüze miras kalan mutfak kültürümüzü daha geniş kitlelere taşımak ve şehrimizin tanıtımına, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için de biz kadınlara büyük görevler düşüyor. Yemek sektöründe artık kadınlarımız vitrine çıkmalı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in gastronomiye önem veren çalışmaları ve iş hayatına atılmaları için kadınları teşvik etmesi cesaret verici. Gaziantepli kadınların ev yemekleri satan işyerleri açmasını önemsiyor ve öneriyorum. Yemek sektöründe çok daha fazla kadın girişimciye ihtiyaç var. Şimdi, kadınlarımız bu sektörde varlığını hissettirmeli" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×