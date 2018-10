Gaziantep heyetinden Bakan Pekcan'a ziyaret

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP iş dünyası temsilcileri, Gaziantep Milletvekilleri ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanından oluşan heyet, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ederek Gaziantep ticari hayatının geleceğini, iş dünyasının beklentilerini ve güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Gaziantep iş dünyasının çatı kuruluşları olan Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Gaziantep Milletvekillerinden oluşan heyet Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı makamında ziyaret ederek bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda hem ülke ekonomisindeki güncel gelişmeler hem de heyetin Gaziantep'in sanayi ve ticaret hayatına ilişkin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini içeren raporlar değerlendirildi. Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Pekcan, toplantıya ilişkin “İş insanlarımızla birlikte Gaziantep ilimizin Türkiye ticari hayatında çok daha iyi yerlere gelmesi için atılması gereken adımları konuştuk" değerlendirmesinde bulundu.

Meslek kuruluşlarının yönetim kurulu başkanları ise yaptıkları değerlendirmede birlikten kuvvet doğduğuna işaret ederek, ortak bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gaziantep, her zaman her platformda iş dünyası, siyasetçi, bürokrat hep bir olmayı başarmış ve bu anlamda hep örnek gösterilen bir il olmuştur. Bizler bu birlik kültürümüzle hareket etmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Son olarak Sayın Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile birlikte Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ı ziyaret ederek verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Pekcan'a Gaziantep ekonomisinde yaşanan sorunları, çözüm önerilerini ve gelecek projelerini içeren bir rapor sunduk. Sayın Bakanımız ticari hayatın içinden gelen biri olarak sunduğumuz raporu bizim bakış açımızla ve bizleri anlayan bir yaklaşımla değerlendirdi. Meslek kuruluşları olarak üyelerimizden aldığımız geri bildirimler ışığında hazırladığımız raporlarımızda öncelikle tüm reel sektörün yaşadığı üretim maliyetleri, ihracat bedellerinin geri ödenmesi, finans sektöründe yaşanan sıkıntıların yanı sıra Gaziantep özelindeki önerilerimize de yer verdik. Bu bağlamda Gaziantep'in hava ulaşımında yaşadığı sıkıntıların ihracat ve turizme etkilerini değerlendirdik. En önemlisi Gaziantep'in sınır kenti olması, 500 bin mülteciye ev sahipliği yapması, her zaman kendi çabasıyla ayakta kalması dolayısıyla gösterdiği özverinin ödüllendirilmesi gerektiğini, bunun için özel bir teşvik sisteminin uygulamaya alınması gerektiğini belirttik."

