Gaziantep Büyükşehir, çalışanlarına yüzde 40 zam yaptı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyle Büyükşehir Belediyesine bağlı GAZİ-BEL ve Gazi Danışmanlık çalışanlarının maaşına yüzde 40 zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesi imzasının ardından büyük coşku yaşayan çalışanlar, başkan Şahin’le birlikte halay çekti.

'EN DÜŞÜK MAAŞ ALAN İŞÇİ KARDEŞİMİZE ARTI 1000 LİRA'

Bir restoranda düzenlenen imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahin Bey ve Şehit Kamil’in torunlarının her şeyin en iyisine layık olduklarını belirterek, “En düşük maaş alan işçi kardeşimiz artı 1000 lira alacak. Aldığımız bir başka karar, adaleti ve işçilerin maaş eşitliğini sağlayana kadar yüzde 40 zam yapacağız. İşçinin alın teri kurumadan parası cebine girecek dedik. Gece 00.00’da zamlı maaşınız cebinize girecek. Hepinize helal olsun” dedi.

'EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET VERİLECEK'

Siyaset hayatında çok sıkıntılar yaşadıklarını hatırlatan Şahin, şöyle konuştu: “Başörtülü kardeşlerimizin önündeki engelleri kaldırmak için verdiğimiz mücadelede parti kapatmaları yaşadık. Ancak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuyla bu sıkıntıları aştık. 15 Temmuz karanlık geceyi aydınlığa siz çıkardınız. Demokrasi Meydanı’nın dili olsa da konuşsa, yarım saat içinde vatan için, millet için, ay yıldızlı bayrak için ‘ben de varım’ diyerek demokrasi nöbetine geldiniz. Şeytanın bacaklarını kıra kıra geliyoruz gidecek çok yolumuz var. Köydeki Memik emminin kızı milletvekili olabilme umudu taşıyorsa en büyük örnek benim. Bu şehir beni vekil yaptı, bakan yaptı. Artık kız çocukları bana baktığı zaman ben de ‘Fatma Şahin olabilirim’ diyor, yarınınız çok güzel bir şekilde gidecek. Çok zor zamanda karıncalar gibi çalıştık dev eserler bıraktık. Ağaç yaprağıyla gürler, birlikte rahmet var, bu rahmeti biz birlikte oluşturduk. Gücümüz, imkanımız neyse akıl ve alın teriyle çalışan arkadaşlarımın hepsine feda olsun. Sonuna kadar şartları zorladık. Eşit işe eşit ücret verilecek. Aynı işi yapan çalışanlara aynı parayı vereceğiz. Milletin cebi rahatlayacak başını yastığa koyduğu zaman çocuğunun geleceğiyle ilgili sorunu olmayacak. İsminin yanında ne yazdığı değil, ne kadar gönüllere girdiği, ne kadar dua ettiği önemli. O yüzden memleket işi gönül işi diyoruz. İsçisiyle sendikasıyla yükselen bir Gaziantep var.”

ARSLAN: ÇALIŞANLAR, BELEDİYEDE GELECEĞİNİ GÖRECEK

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da iç savaştan dolayı topraklarından olan binlerce Suriyelilere kol kanat geren Gaziantep’in göstermiş olduğu hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygusunu Dünya’nın hiçbir yerinde görülemeyeceğini dile getirdi.

Arslan, ne zaman bir ekonomik kriz olsa milletin dayanışması devletin milletle bütünleşmesiyle krizin etkilerini büyük ölçüde önlediklerini söyleyerek, şunları kaydetti: “Görevini hakkıyla yapan, alın teri akıtan, verilen vazifeyi en iyi şekilde yapan çalışanlar, belediyede geleceğini görebilir. Taşeron sisteminin kaldırılması hem Türkiye için hem de tüm dünya için büyük bir reformdur. Artık belediyelerde eleman temini için ihaleler yapılmayacak. Taşeron firmadan belediyeye geçen çalışanlar için de sendika çalışmaları yapılacaktır, bu konuda başkana görüşmelerimi sundum.”

SEZER: TÜM ÇALIŞANLAR DAHA MUTLU OLACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ise, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini kazanmaları durumunda hayata geçirmeyi düşündükleri projeleri anlattı.

Sezer, yıkılan Kamil Ocak Stadyumu’nun yerine kurulacak Gaziantep Millet Bahçesi içerisinde caminin yapılmayacağını belirterek, Gaziantep Valilik binasının olduğu yere caminin kurulacağını kaydetti.

Aynı işi yapan çalışanların aynı ücreti alması gerektiğini belirten Cihan Sezer, öncelikle GAZİ-BEL ile Gazi Danışmanlık arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Programda, Gaziantep Valiliği Türk Halk Müziği Topluluğu’ndan Mine Yarımpabuç yöresel türküler seslendirdi.

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