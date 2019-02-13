Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden konser ve şiir dinletisi

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında 'Gönüller Yapmaya Geldik' adlı konser ve şiir dinletisi düzenledi.Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda, Müzisyen Aykut Kuşkaya’nın ve yazar, şair ve radyo programcısı Mehmet Ercan’ın sahneye çaktığı konserde, izleyiciler keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konser ve şiir dinletisi öncesinde, Türk şiirinin öncüsü olan tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ile birçok sanatçının hayatı ve eserleri anlatıldı. Aykut Kuşkaya’nın besteleriyle etkilenen dinleyiciler, Mehmet Ercan’ın hikayeleri ve şiirleriyle hem hüzünlendi hem eğlendi. Konserde Anadolu insanının saflığı, emekçi yapısı ve geçmiş zamanlardaki toplumsal yaşamla ilgili bilgi verildi, Yunus Emre’nin tasavvufi yönü ön plana çıkarıldı.Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserin sonunda sanatçılara kutnudan yapılmış hediyeler verildi.

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