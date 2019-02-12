Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye destek

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı içerisinde 2 bin 800 küçükbaş hayvan üreticisine, 2 milyon lira değerinde bin 400 ton koyun süt yemi dağıtacak.

Büyükşehir, hem çiftçilere, hem de üreticilere verdiği desteklerle kalkınmayı yerelden başlattı, kırsal kesimin gönlünü kazandı. Türkiye’de ilk kez Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kuran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kırsal kesimi güçlü tutmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda çiftçilerin ve üreticilerin yanında duracak.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında 9 ilçede 2 bin 800 küçükbaş hayvan üreticisine 2 milyon lira değerinde bin 400 ton koyun süt yemi desteği verilecek. Böylece yeteri kadar süt yemine bütçe ayıramayan üreticinin nefeslenmesine imkan tanınacak.

Bugün başlayan başvurular, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince 22 Şubat 2019 tarihine kadar alınacak. Her ilçede yapılan başvurunun ardından yemlerin dağıtımına başlanacak. Üretici, şehir merkezine gelmeden yaşadığı ilçeden, koyun süt yemini alabilecek. Büyükşehir Belediyesi, her üretici için 700 liralık yem desteğini hibe olarak sağlayacak, üreticiden sadece 100 bira katkı payı alacak.

2014-2019 yılında 9 bin 400 üreticiye 4 bin 700 ton koyun süt yemi dağıtan Büyükşehir’in kasasından 4,5 milyon liraya çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çiftçilerin ve üreticilerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, imkanlar ölçüsünde desteklerin devam edeceğini bildirdi.

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