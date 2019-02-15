Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Japonya arasında yeni işbirliği

JAPONYA Ankara Büyükelçiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Gezici Sağlık Aracı Projesi protokolü imzalandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima arasında imzalanan protokolle Gaziantep’e, Ağız ve Diş Sağlığı Tarama Aracı kazandırılmış oldu.

Son yıllarda Türkiye ile Japonya arasında artan ikili ilişkiler, yerel yönetimlere yansıyan sıkı işbirliğinde kendini göstermeye devam ediyor. Başkent Ankara, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Japonya Ankara Büyükelçiliği arasında yeni bir işbirliğine tanıklık etti.

ŞAHİN: ORTAK TARİH, ORTAK KÜLTÜR, ORTAK GELECEK

Japonya Büyükelçiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, “Türkiye ile Japonya iki devlet tek yürek oldu. Aslında sözün bittiği yerdeyiz. İki devlet, ortak tarih, ortak kültür, ortak gelecek demek. Dünyaya baktığınızda bir öldürenler bir yaşatanlar var. Bir iyiler, bir kötüler var. Japon halkı Türk halkıyla birlikte yaşatanlar ve iyiler safında duruyoruz. En zor zamanda ilkeli duruşunuzdan hiç taviz vermeden çalışkanlığınızla hem ülkenizi yüksek teknolojiye geçirdiniz, hem de insani duruşunuzdan taviz vermediniz. Biz de çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. İbn-i Haldun "Coğrafya kaderdir’ diyor. Bu zor coğrafyada herkesin başka bir hesabı varken; Japonların ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün durduğu yer, insani ve vicdanidir. Bu ittifakla, bölge ne kadar zor olursa olsun el ele verirsek güzel duygularla insanlık için yola çıkarsak Dünya’ya örnek olabiliriz” dedi.

Başkan Şahin, hem Türk halkının Japon halkına olan hem ülkeler arası diyaloğu dolayısıyla bu yılın Japon yılı ilan edildiğini hatırlattı.

MİYAJİMA: HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Miyajima, iki ülke arasında tarihi bağın sıkılaştırmak amacıyla ortak çalışmaların yürütüleceğini belirterek, Türkiye’nin her zaman yanında olacaklarını, yerel yönetimlerle işbirliğinin devam edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Büyükelçi Miyajima protokolü imzaladı.

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