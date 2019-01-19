Gaziantep 8'inci Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’na hazırlanıyor

GAZİANTEP Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Penye Tekstil ve Teknolojileri Fuarı’nın (PENTEX) bu yıl 8’incisinin gerçekleştirileceğini belirterek, “Gaziantep’in ve Türkiye’nin üretiminde çok önemli bir yeri olan hazır giyim, penye ve tekstil sektöründe katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz” dedi.

Adnan Ünverdi, GSO, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından organize edilen, 8’inci PENTEX Fuarı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Sektöründe tek olma özelliği bulunan fuarın 23 Ocak 2019 Çarşamba günü açılacağını dile getiren Ünverdi, “Tekstil sektörü gerek istihdam ve üretim, gerekse ihracat performansı ile Türkiye’nin en önemli imalat sanayi kolları arasında yer almaktadır. Üretim çeşitliliği ile ülkemizin önde gelen şehirleri arasında yer alan Gaziantep’te; penye, tekstil ve hazır giyim sektörü oluşturduğu istihdam, ihracat ve katma değerle önemli bir yere sahiptir” dedi.

Hızla değişen küresel dünya ekonomisinde tekstil sektörünün çok daha önemli hale geldiğine dikkati çeken Ünverdi, bu sektörlerde kent ve ülke olarak dünya markası ürünler çıkartılması gerektiğini kaydetti.

Üretim çeşitliliğinin ve ürün yelpazesinin fazla olduğu tekstil sektöründe Türkiye’nin, dünyada söz sahibi konumunda olduğunu aktaran Ünverdi, “Tekstil sektöründeki ihracatçılarımızın, üreticilerimizin güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarındaki trendleri yakından takip ederek, katma değerli üretimler yapması uluslararası arenadaki gücümüze güç katacaktır. Bu anlamda yeni ürünlerin sergileneceği PENTEX Fuarımız da önemli bir buluşma noktası olmuştur” diye konuştu.

23 Ocak 2019 Çarşamba günü açılacak olan fuar Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 26 Ocak tarihine kadar, 10.00-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuarda 120 firma 350 marka ile yer alacak. Fuarda, penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayii ve aksesuarları (etiket, elyaf, lastik, kurdela, tela, vatka, düğme, çıt çıt, perçin, fermuar, pul, payet, boncuk, askı) etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri gibi ürün grupları yer alacak.

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