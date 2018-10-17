Gazi Osman Paşa’yı canlandıran oyuncuya yoğun ilgi

Halil İbrahim YEL/TOKAT,() - TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde Tokat’ın yetiştirdiği önemli Paşalardan birisi olan Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’yı canlandıran oyuncu Aydın Siğalı katıldığı kitap günleri etkinliğinde yoğun ilgi gördü.

Dizide Tokat'ın büyük değerlerinden birisi olan Gazi Osman Paşa'yı canlandıran Aydın Siğalı, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen 'Tokat Kitap Günleri'ne katıldı. Siğalı ilk olarak Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası kitap fuarında yapılacak olan söyleşiye katıldı.

Davet için Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na teşekkür eden Siğalı, "Ben Tokat'a adım attığımdan beri tarihine, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan düzenli bir kent yaşamı olduğunu bilmiyordum. O kadar çok şanlısınız ki, coğrafi olarak güzel bir bölgede yaşıyorsunuz. Çok güzel bir ırmak akıyor, Tokat'ın merkezinden. Orada sandala bindim. İstanbul'dan Tokat'a yola çıkarken 'orada sandal gezisi yapacaksın' deseler inanmazdım. Ben bu kenti çok sevdim. Gazi Osman Paşa rolünü oynayan bir oyuncu olarak yarı Tokatlıydım, artık tam Tokat'lı oldum. Belki emekli olduğumda buraya yerleşmiş olabilirim. Ben Tokat'ı çok sevdim. Tekrar geleceğim" dedi.

Daha sonra dizi ile ilgili soruları yanıtladı.

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