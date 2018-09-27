Gazi, askeri törenle uğurlandı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yaşamını yitiren Malul Gazi Şaban Özer (79) askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı Hatay'da 1969 yılında kaçakçılar tarafından açılan ateş sonucu sol gözünü kaybederek gazi olan Şaban Özer, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Malul Gazi Şaban Özer için dün ikindi vakti Yavaşlar köyünde askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Eflatun Can Tortop, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.Köy camiinde kılınan namaz sonrası Şaban Özer'in cenazesi toprağa verildi. Kaymakam Eflatun Can Tortop ve protokol üyeleri aileye ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu. Şaban Özer'in 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi olduğu öğrenildi.

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