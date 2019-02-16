Gazetecilerden öğrencilere kitap desteği

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () –BURSA’nın İnegöl ilçesinde görev yapan yerel ve ulusal gazete muhabirleri, para toplayıp temin ettikleri kitapları 150 öğrenciye dağıttılar.

İnegöl’de görev yapan 10 muhabir, İnegöl’ün kırsal Eskikaracakaya İlkokulunda eğitim gören 150 öğrenciye okuma kitabı desteğinde bulundu. Kitapları gören öğrenciler büyük sevinç yaşarken, basın mensupları ise sosyal etkinliği hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Gazeteciler adına konuşan Cem Taşkıner, “2 yıl önce başlayan birlik ve beraberlik için düzenledikleri sohbetli yemek etkinliğini sürdüren basın mensuplarımızla farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. Aramızda para toplayıp, ihtiyaç sahibi öğrenciler için okuma kitapları aldık. Eskikaracakaya İlkokulunda eğitim gören 150 öğrenciye kitaplarımızı teslim ettik. Onların mutlu olduklarını görünce biz de ne kadar doğru bir etkinlik yaptığımızın farkına vardık” dedi.

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