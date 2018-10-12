Gazetecilerden Emniyet Müdürü Yaman'a taziye ziyareti

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde görev yapan gazeteciler, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman’a taziye ziyaretinde bulundu.

Emniyet Müdürlüğü makam odasında gerçekleştirilen ziyarette gazeteciler, İlçe Emniyet Müdürü Yaman’a başsağlığında bulunarak, taziyelerini iletti. Basın mensuplarının yaptığı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ise gazetecilere ayrı ayrı teşekkür etti.

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