Gazeteciler yeni yılı kutladı

ADANA’da basın mensupları, Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) düzenlediği yılbaşı eğlencesinde bir araya geldi.

TSYD Nihat Geven Tesisleri Komshu Restaurant’ta düzenlenen eğlence programına kentte görev yapan basın mensupları aileleriyle katıldı. Seyhan Belediye Başkan adaylığında bir adım önde olduğu öğrenilen ve isminin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasında yer aldığı belirtilen 25. ve 26. Dönem Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer de sürpriz bir ziyaretle gazetecileri yalnız bırakmadı.

Etkinlikte konuşan TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diledi. Yeni yıl pastası, TSYD Adana Şubesi Onursal Başkanı Nihat Geven ve basın mensupları tarafından kesildi. Canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlenen, dans eden gazeteciler daha sonra halay çekti. Yemekle başlayan eğlence, tesisin bahçesinde yapılan mangal partisiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI