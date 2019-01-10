Gazeteciler ve tarım sektörü temsilcilerinden ortak kutlama

İZMİR Tarım Grubu tarafından düzenlenen toplantıda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Tarım Bayramı kutlandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve Tarım Bayramı nedeniyle düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük ve çok sayıda gazeteci katıldı. Ülkenin ve İzmir'in geleceğinin tarım ve hayvancılıkta olduğunu dile getiren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm alanında icat çıkardığını ve Türkiye'ye örnek olduğunu ifade etti. Ulaşımda son yasal düzenlemeyle birlikte kooperatiflerin sisteme alınması konusunda bir çalışmaları olduğunu anlatan Kocaoğlu, "Toplu ulaşımda dağ köyünden merkeze kadar, dolmuş ve otobüslerin de dahil olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi şemsiyesi altında hizmet veren bir sisteme geçiyoruz. Belediye garajları yönetecek, kalkış saatlerinden sürücünün kıyafetinin belirlenmesine kadar birçok konunun idaresi sağlanacak. Ücretleri Büyükşehir Bbelediyesinin topladığı bir sistem olacak. Ülkemiz, belediyemiz, özel sektör, milli servetin tasarrufu ve gelirin artması için de faydalı olacak bir sistemdir. Önümüzdeki günlerde Seferihisar'da pilot olarak bu uygulamaya geçiyoruz. Daha sonra hızlı bir şekilde bu sistem tüm ilçelere yayılacak" dedi. 2019 yılı sonuna kadar herkesin yasanın verdiği bütün imkanlar dahilinde toplu taşımadan yararlanabileceğini söyledi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN İSTEKLERİNİ SIRALADI

İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük de Türkiye'de 1990 yılında kırsalda yüzde 40 olan nüfusun bugün yüzde 20'ye düştüğünü söyleyerek kırsalda üretenlerin şimdi büyükşehirlerde tüketenler olduğunu anlattı. Tarımda dışa bağımlı olunduğunu savunan Eskiyörük, "Biz İzmir olarak önemli bir misyon üstlendik. Yerelden kalkınma adı altında atılan adımlar Türk tarımının kurtuluşu olarak görülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin doğrudan alımla kooperatiflerle işbirliği önemli. Çiftçinin üretim sorunu yok, pazarlama sorunu var" dedi. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte göreve gelecek yeni belediye başkanından bazı istekleri olduğunu anlatan Eskiyörük şöyle konuştu:

"Bir kentin belediye başkanı yerli üretime önem vermeli. Tarım arazilerini imara açmamalı. Kentin kalkınması konusunu öncelikli görevi saymalı. Kırsal kalkınmaya ve kooperatifleşmeye önem vermeli. Halkıyla barışık olmalı. Lider olmalı, tavır koyabilmeli."

"GAZETE OKUMAKTAN VAZGEÇMEYİN"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi de toplantıda yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün artık çoğunlukla çalışamayan, çalışma imkanı bulamayan ya da meslek dışı alanlarda çalışmak zorunda kalan meslektaşların günü olduğunu ifade etti. Basın ve tarım sektörü çalışanlarının emeğinin karşılığını alamayan iki sektörün temsilcileri olduğunu dile getiren Gappi, "Gazeteciler Koruma Komitesi raporuna göre Türkiye'de 2017 yılında 81, 2018'de 68 gazeteci mesleklerini icra ettikleri için tutuklandı. 157 basın kuruluşu kapatıldı. Son 3 yılda 10 binin üzerinde gazeteci işsiz kaldı. İşte böyle bir gerçeklik içinde 10 Ocak'ı geçiriyoruz. Gazetecilik mücadele mesleğidir, sermayesi azim ve halkın verdiği güçtür. Lütfen gazete okumaktan vazgeçmeyin ve biz basın mensuplarını mücadelemizde yalnız bırakmayın" dedi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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