Gazeteciler temizliğe dikkat çekmek için klip çekti

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl ilçesinde basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde ‘Daha temiz bir İnegöl’ sloganıyla klip çekti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle farklı kurumlar gazeteciler bu özel gününü kutlarken; İnegöllü basın mensupları farklı bir çalışmaya imza attı. Videoda 10 gazeteci; “İnegöl’ü seviyorum, kirletmiyorum. Temiz bir inegöl için ben de varım”, “İnegöl hepimizin, kirletmeyelim” “Sokaklar evimiz gibi olmalı” “İnegöl ü seviyorum, çöpümü zamansız çıkartmıyorum” “Sağlığınız için sigara içmeyin. İçiyorsanız da izmaritini çöp kutusuna atın” “plastik, kağıt ve cam çöp değildir. Geri dönüşüme siz de destek verin” “En güzel temizlik kirletmemektir” sloganları ile İnegöllüleri temiz bir şehir için desteğe davet etti.

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