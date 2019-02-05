Gazeteciler Talas'ı gezdi

KAYSERİ Gazeteciler Cemiyeti'nin organizasyonuyla 30 ilin gazetecileri ve eşleri, Talas’ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.Kayseri’de bulunan 30 şehrin cemiyet üyesi gazetecileri, ilçenin tarihi ve turistik mekânlarından Ali Saip Paşa Sokağı, Yaman Dede Konağı, tarihi Tablakaya Mahallesi gibi yerleri gezdi. Görevlilerden ilçe ve mekanların tarihiyle ilgili bilgiler alan, aralarında Yavuz Donat’ın da yer aldığı gazeteciler, daha sonra Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nun Mevlana Sosyal Tesisindeki ev sahipliğinde akşam yemeğinde buluştu.

Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın’ın da yer aldığı toplantıda konuşan Başkan Palancıoğlu, ülkenin kalkınması ve gelişmesi açısından basının rolünün çok önemli olduğunu söyledi. Palancıoğlu, "Eğer elimizdeki bu imkânı iyi değerlendirebilirsek toplumun moral ve motivasyonu başta olmak üzere, kalkınma ve özellikle gençlerin eğitimi gibi konularda basının etkili olacağını düşünüyorum. Birlik ve beraberlik açısından da son derece önemli. Sizleri Kayseri’de görmekten, Talas’ta ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. İnşallah bir sonraki seferde de Melikgazi’de ağırlamak isteriz" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da, kendilerine ev sahipliği yapan Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Konuşmaların ardından gazetecilere plaket verildi.

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