Gazeteciler Şahin ve Taşçı ile buluştu

SAMSUN, () - 1SAMSUN'da 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ile yönetim kurulu üyeleri, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı makamında ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in de bulunduğu ziyaret sırasında, Samsun medyası ve yerel yönetimlerin güç birliğinin, şehir tanıtımı adına önemine dikkat çekildi.

19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’yı ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’le birlikte gazetecileri ağırlayan Başkan Taşçı, yönetimi yeni değişen 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetine başarılar diledi.

Samsun’un, Türkiye’de etkin bir basın gücü olduğunu söyleyen Başkan Taşçı, "Şehrimiz, her yönüyle olduğu gibi basın noktasında da öncü konumda. Bizler yerel yöneticiler olarak, kentimizin medya kuruluşlarını son derece önemsiyoruz. Projelerimizi, çalışmalarımızı kıymetli basın mensupları aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştırıyoruz. Gazetecilerin fikirlerine, önerilerine, eleştirilerine önem veriyoruz. Sürekli vurguladığımız ortak akıl düşüncemizin bir parçası da mutlak suretle gazetecilerdir. Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz tüm projelerde, planladığımız tüm çalışmalarda, şehrimizin basın gücünden destek alıyoruz. 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır’a ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum” dedi.

Gazetecilerin ziyaretinde de Başkan Taşçı’ya eşlik eden Başkan Şahin, Samsun’un tanıtımı açısından, gazetecilere büyük görev düştüğünü söyledi. Şehrin pozitif yönlerinin ele alınmasının önemini anlatan Başkan Şahin, "Samsun, bölgenin en önemli kenti konumundayken, Türkiye’nin de en önemli şehirlerinin başında geliyor. Bu sadece bizim için değil, gazeteciler için de büyük bir sorumluluk. Şehrimizin tanıtılması, değerlerinin ön plana çıkartılması, yaşanan değişim ve gelişimin ortaya koyulması adına, gazetecilere büyük görev düşüyor. Bu anlamda gerçekleştirilen çalışmalara Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermeye her zaman hazırız. Bu vesileyle 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır’a ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Taşçı’nın Samsun basını hakkındaki sözleri karşısında mutluğu olduğunu söyleyen Çakır, "Kısa bir süre önce yönetimini devraldığımız cemiyetimiz, Samsun basının gücünü daha da arttırmayı hedefliyor. Şehrin sorunlarına duyarlı, geleceğine önem veren ve bu anlamda üreten bir gazetecilik anlayışı içerisindeyiz. Bu anlayıştan hareketle şehrimizdeki yöneticilerle bir araya geliyoruz. İlk ziyaretimizi de bugün Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’ya gerçekleştirdik. Güzel bir tesadüf oldu ve ziyaretimiz sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’le de sohbet etme imkanı bulduk. Yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde, Samsun’a daha fazla ne katabiliriz, bunu konuştuk” diye konuştu.

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