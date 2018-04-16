Gazeteci-yazar Yavuz Bahadıroğlu öğrencilerle buluştu

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde gazeteci-yazar Yavuz Bahadıroğlu, Şehir Tiyatrosu’nda “Kut-ül Amâre-Unutturulan Zafer” konulu söyleşiye katıldı.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Kayseri’ye gelen Yavuz Bahadıroğlu, Kut-ül Amâre Zaferi konusunda önemli bilgiler verdi. İki sene öncesine kadar Kut-ül Amâre Zaferi’nin unutulduğunu; ancak son yıllarda yeniden hatırlandığını ifade eden Yavuz Bahadıroğlu, zaferle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Söyleşide Türkiye’nin Suriye politikası ile ilgili de önemli açıklamalar yapan Yavuz Bahadıroğlu, gençlere seslenerek, “Geleceğinizden endişelenmeyin. Kendinize ve devletinize güvenin. 5 bin yıllık bir devlette oturuyorsunuz. Bu devlet Amerika’dan, İsrail’den izin almadan gereğini yapıyor, Afrin’e gireceğim diyor, giriyor. Fırat Kalkanı Harekatı yapacağım diyor, yapıyor. Kendinize güvenin, Türkiye’ye bir şey olmaz” dedi.

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