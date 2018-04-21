Gazeteci ve yazar Abidin Yağmur okurlarıyla buluştu

İbrahim MAŞE/ MERSİN, () - MERSİN'de ilk öykü kitabı 'Pazartesi'yi edebiyat dünyasına kazandıran Gazeteci Abidin Yağmur okurlarıyla buluştu.

İçel Sanat Kulübü'nün konuğu olan Yağmur, kitabın yazım süreci ve hikayelerini okurlarıyla paylaştı. İnteraktif olarak gerçekleştirdiği söyleşide okurlarının sorularını da yanıtlayan genç yazar, kitaplarını imzaladı. Büyük kısmı Mersin'de geçen, günümüz toplumunda yalnızlaşmayı, ötekileşmeyi, işsizlik endişesini, acımazsızlığı ve şehir yaşamının koşturması içinde kayboluşu anlatan 14 öykünün yer aldığı kitapla ilgili bilinmeyenleri paylaşan Yağmur, okurları ile yakından ilgilendi. Kuzgun Kitap'tan çıkan ve kapağını Mersin Üniversitesi'nden Mehmet Acar'ın tasarladığı 'Pazartesi', kitaba adını veren ve işsizlik sorununa farklı bir pencereden bakan öyküyle başlıyor. Öykülerinde sıradan insanların, sıradan saatler ve günlerini anlattığını belirten Yağmur, "Fantastik kurgular yerine, yalın gerçeği aktarmayı istedim. Kahramanlar uzun boylu, atletik olur. Bizim kahramanlar belki kısa, belki biraz şişmanca. Kahramanlar acar olur, uyanık olur. Bizim kahramanlar belki kalender, belki biraz safça. Kahramanlar kafaya koyduğunu yapar, başarır. Bizim kahramanlar her işte yarım kalmıştır" dedi.



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