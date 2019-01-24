Gazeteci Uğur Mumcu ve demokrasi şehitleri anıldı

Berkay KUNT/ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Antalya Şubesi, 24 Ocak 1993 tarihinde öldürülen gazeteci Uğur Mumcu ve demokrasi şehitlerini özel bir konferansla andı.

Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü 24 Ocak'ta başlayan ve Prof. Dr. Muammer Aksoy'un öldürüldüğü 30 Ocak gününe kadar devam eden Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğiyle başladı.

İstanbul Barosu eski başkanı Turgut Kazan'ın konuşmacı olarak katıldığı 'Halkın Uyanışı Durdurulamaz' başlıklı konferansa, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ile Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı ve CHP'nin önceki dönem milletvekili Mustafa Akaydın da katıldı.

'BAŞKANIMIZIN CENAZESİNDE, FOTOĞRAFI UĞUR MUMCU TAŞIDI'

Konferansın açılış konuşmasını yapan İbrahim Daş, ADD'nin kurucu genel genel başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu ve tüm demokrasi şehitlerini saygıyla andıklarını söyledi. Muammer Aksoy'un, derneği kurduktan 1 yıl sonra 31 Ocak 1990 tarihinde evinin önünde şehit edildiğini ve cenaze töreninde Muammer Aksoy'un fotoğrafını Uğur Mumcu'nun taşıdığını belirten İbrahim Daş, "Atatürk'ün cumhuriyeti için canını, kanını, terini, emeğini ve zamanını harcayan herkese teşekkür ederiz. Onlara minnettarız, onları saygıyla anıyoruz" dedi.

'ÜLKEMİZDE DEĞERİ AZALAN İKİ KAVRAMIN HAFTASINDAYIZ'

Bugünün önemli bir gün olduğunu ve önemli bir haftaya girdiklerini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise "Ülkemizde en az bulunan ve giderek de azalan iki kavramın haftası bu hafta. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı ve aydınlanma önderlerini takip ettikleri için yaşamına son verilen bütün insanlarımızın anısı önünde saygıyla ve minnetle eğiliyorum" açıklamasında bulundu.

Atatürk ve aydınlanma önderlerinin izini takip eden önemli yön bulma meşalelerini bir bir yitirdiklerini ifade eden Ümit Uysal, "Onları yitirdik, yitiriyoruz. Kavramlarımızı, ihtiyaç duyduğumuz tabloları, ihtiyaç duyduğumuz kamuoyu yönetimi tablolarını yitiriyoruz ama o insanların izini sürmeye yine de devam ediyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, konuşmasının ardından konferansa konuşmacı olarak katılan avukat Turgut Kazan'a çiçek ve plaket takdim etti.

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