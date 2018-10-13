Gazeteci Turgay Murtezaoğlu anısına 'Sakal Baba' fotoğraf sergisi

Emre KOLTUK/TRABZON, () - Trabzon Bürosu'nun uzun yıllar şefliğini yapan ve geçen yıl yaşamını yitiren Turgay Murtezaoğlu (66), anısına kendi çektiği karelerden oluşan 'Sakal Baba' fotoğraf sergisi açıldı.

Turgay Murtezaoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde Bostancı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldıktan sonra anısına, kendi arşivinde yer alan fotoğraflarla yakınlarının hitap ettiği şekilde 'Sakal Baba' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Turgay Murtezaoğlu’nun kadrajından derlenen özel fotoğraflardan oluşan sergiye Trabzon Forum ev sahipliği yaptı. Fotoğraf sergisinin açılışına, eşi Evşen Murtezaoğlu ve aile yakınlarının yanı sıra, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Yusuf Turgut, Karadeniz Bölge Temsilcisi Muhammet Kaçar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Yoloğlu, TSYD Trabzon Şubesi eski Başkanı İhsan Öksüz ile Murat Taşkın, TGC eski Başkanı Ergun Ata ile meslektaşları ve dostları katıldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki olayları gazetecilik yaşamı boyunca ülke ve dünya gündemine taşıyan Turgay Murtezaoğlu'nun anısına açılan fotoğraf sergisinde konuşan TGC Başkanı Yusuf Turgut, rahmetle andığı merhum Murtezaoğlu'nun ilkeli gazeteci duruşundan asla ödün vermemesiyle camiada örnek teşkil ettiğini söyledi.

Karadeniz Bölge Temsilcisi Muhammet Kaçar da kendisi gibi bir çok gazeteciyi yetiştiren Turgay Murtezaoğlu'nun iyi bir gazeteci olmanın yanında aynı zamanda iyi bir doğa fotoğrafçısı da olduğunu söyledi.

Davetliler tarafından gezilen sergi 3 gün boyunca açık kalacak.

TURGAY MURTEZAOĞLU KİMDİR?



1951 yılında Trabzon’da doğan Turgay Murtezaoğlu, Ankara TED Koleji'ndeki eğitim hayatının ardından 1982 yılında Hürriyet Haber Ajansı (HHA) Trabzon Bürosu'nda gazeteciliğe başladı. 1983 yılında Büro Şefliği görevine getirilen Murtezaoğlu, Hürriyet Haber Ajansı ile Milliyet Haber Ajansı'nın birleşmesiyle 1999'da kurulan 'nın Trabzon Büro Şefliği görevini sürdürdü. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyet, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği ve Uluslararası Spor Yazarları Derneği (AIPS) üyesi olan Turgay Murtezaoğlu, ayrıca sürekli basın kartı sahibiydi. Duayen gazeteci, 12 Ekim 2017 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

