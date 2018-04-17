Gazeteci Tığ yeni kitabını okurları için imzalayacak

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde yerel tarih üzerine araştırmalar yapan gazeteci, şair ve yazar İbirahim Tığ, yeni kitabı 'Sur ve sır' için imza günü düzenleyecek.

İbrahim Tığ, Devrek Atatürk Kültür Merkezi'nde 21 Nisan'da düzenlenecek imza günüyle ilk kez okuyucularının karşısına çıkacak. Etkinlikte Tığ’ın Devrek yöresinden derlediği türkülerden oluşan konser, slayt gösterimi ve kitapla ilgili söyleşi düzenlenecek. İbrahim Tığ, imza ve söyleşi etkinliğine sanat ve şiir tutkunu herkesi beklediğini söyledi. ‘Sur ve Sır’ kitabını okurlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Tığ, şöyle dedi:

"Toplumcu-gerçekçi ve aynı zamanda modern Türk şiirinin önemli ustalarından Kemal Özer’in adına düzenlenen yarışmada onun adını taşıyan bir ödüle layık gördükleri için seçici kurul üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi Kemal Özer, şiirinin toprağını sürekli işleyen, havalandıran, yaşamla besleyip zenginleştiren bir ozanımızdır. Bunun içindir ki, insana özgü her şeyden yansımalar vardır onun şiirinde. İnsan ısılı bir şair olan Özer aynı zamanda, insan odaklı bir şiirin yaratıcısıdır. Bu yönüyle acının, dahası acıların besleyip büyüttüğü hıncın ve öfkenin kazıbilimcisidir o. Bu yönüyle de şiirlerimiz arasında bir akrabalık var. Bu bilinç içinde Kemal Özer hocama layık olduğumu düşünüyorum"