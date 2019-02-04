Gazeteci Mustafa Düzenli'nin, ilk kitabını yayınlandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYELİ Gazeteci Mustafa Düzenli, tamamını cep telefonu ile anlık olaylara istinaden yerinde ve anında yazdığı, distopik edebiyatın örneklerinden olan 'İm' isimli romanı okurlarıyla buluşturdu.

İlk baskısı kısa sürede tükenen ve ikinci baskısı yapılan kitabın 176 sayfadan oluştuğunu belirten Düzenli, "Yazar bir erkek, roman kahramanı bir kadın, ruh ise her ikisinden birer parça.. Yaşamın içinden, Avjin'in öyküsünün bir erkek kaleminden tekil romanı. Yazılan her satırın, yaşanan gerçekliğe vurgusu. Yalın net. Kâh içerden, kâh dışarıdan bir bakış açısı. İM" Bir kitaptan öte, akıp giden hayat içinde farkına varamadığımız olaylar ve örgülerle yüz yüze gelmenizi sağlayan bir roman" dedi.

Bir kadının dilinden kaleme alınan kitabın internet satış siteleri ve kitapçılarda satışa sunulduğunu kaydeden Gazeteci Mustafa Düzenli, "Kitap, bir kadının kendi iç sorgulamalarının yaşadığı kent ve insanlarla yüzleşmesini anlatıyor. Gece kitaplığından çıkan "İm" iki yıllık bir çalışmanın gerçeğe yakın öyküsü. Aynı zamanda kitabın neredeyse tamamının, anlık olaylara göre cep telefonu kullanarak yazılmış olması da, romanı türlerinden farklı kılan başka bir özelliğidir" diye konuştu.



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