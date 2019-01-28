Gazeteci Karataş’ın acı günü

MERSİN, () - MERSİN'in tanınmış gazetecilerinden Burak Karataş'ın, lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oğlu Buğra (16), son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir lösemi ile mücadele eden Buğra Karataş, tedavi gördüğü Adana'daki özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Mersin'e getirilen Buğra için kent merkezindeki Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Törene başta acılı Burak-Derya Karataş çifti ve aile bireyleri olmak üzere; Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, STK ve siyasi parti başkanları ile vatandaşlar katıldı. Öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası omuzlara alınan Buğra'nın cenazesi, Mezitli Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

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