Gazeteci Irmak'tan parka kütüphane

İZMİR'in Üçkuyular semtinde, Türkiye Yardım Sevenler Derneği İzmir Şubesi 90. Yıl Parkı'nın ve park içinde İzmirli gazeteci İbrahim Irmak'ın 8 yıl önce vefat eden oğlu Çağlayan Irmak'ın adına yaptırdığı kütüphanenin açılışı yapıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Üçkuyular semtinde 11/2 Sokak'ta bulunan Türkiye Yardım Sevenler Derneği İzmir Şubesi 90. Yıl Parkı hizmete açıldı. Park açılışıyla birlikte Karabağlar Belediyesi'nin desteği ile İzmirli gazeteci İbrahim Irmak tarafından yaptırılan, halka açık olan ve içinde 3 binden fazla kitap bulunan kütüphane de açıldı. 'Aydınlanma yolunda bir mum da sen yak' adlı proje kapsamında açılan kütüphane, gazeteci İbrahim Irmak'ın 2011 yılında vefat eden oğlu Çağlayan Irmak adına ithaf edildi. Şimdiye kadar proje kapsamında birçok köyde 29 kütüphane açan Irmak, kütüphaneler kurmaya devam edeceğini söyledi.

Açılış törenine, aynı zamanda Haber Hürriyeti Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan İbrahim Irmak'ın yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Üçkuyular Mahallesi Muhtarı Mualla Candaş, Yardım Sevenler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Sabiha Serap Tuna ve hayırseverler katıldı. İbrahim Irmak, proje kapsamındaki tüm kütüphane açılışlarında bulunan gönüllülerden 90 yaşındaki Huriye Saraç'ı kürsüye davet edip, katkılarından dolayı tebrik etti.

AYDINLANMA YOLUNDA BİR MUM DAHA YANDI

Açılış töreninde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Böylesi güneşli bir günde hem bu parkı, hem de kütüphaneyi açmaya katkı koyduğunuzdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ülke olarak önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önerdiği gibi aydınlanmaya, bilimi ve teknolojiyi öğrenmeye çok ihtiyacımız var. Eğer insanlarınızı iyi yetiştirirseniz, dünya ile rekabet edebilirsiniz. Bu kütüphanelerde gençlerimiz, çocuklarımız bilimle, akılla, teknolojiyle tanışacaklar, dünyayı kavramayı, bilmeyi öğrenecekler. Kendi ülkelerine katkı koymaya çalışacaklar" dedi.

Kütüphaneler kurmaya nasıl başladığını anlatan İbrahim Irmak da, "Bunu 2011 yılında, 32 yaşında kaybettiğim oğlum Çağlayan Irmak'ın anısına sosyal sorumluluk projesi olarak yaptım. Projenin adı 'Aydınlanma yolunda sen de bir mum yak.' Burada, tamamen bağışlarla toplanmış 3 bin kitap bulunuyor. Şimdiye kadar Türkiye'nin çeşitli köylerinde 29 kütüphane kurduk. Bugüne kadar köylerde kuruyorduk, fakat bugünden sonra artık kentteki parkların içinde kurmaya başladık. Bu ilk oldu ve devam edecek. 7'den 77'ye herkes bu kütüphanelerden faydalanabiliyor. 'Al götür, oku getir' diyoruz. Kütüphanelerin kapılarını kilitlemiyoruz. İnsanlar rahatlıkla istedikleri zaman gelip kitapları alsınlar, okusunlar, istedikleri zaman getirsinler diyoruz. İki amacımızdan biri; parkların daha aydınlık olup, kötü niyetli insanlardan korunması, ikincisi de bir kültür hizmeti olarak insanların aydınlanmasını sağlamak. Bizim en büyük mutluluğumuz, sorup sorgulayan çocuklar yetiştirebilmek olur. Kitap okuyan insanın karanlık yanı kalmaz" diye konuştu.

Melis KARAKUZULU / İZMİR, ()

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