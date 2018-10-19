Gazeteci Hakan Tartan Konak Belediye Başkanlığı'na aday adayı oldu

İZMİR'de Konak Belediyesi'nde 2009- 2014 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Gazeteci Hakan Tartan, aynı göreve yeniden talip oldu. Tartan, CHP Konak İlçe Başkanlığı'na başvurarak aday adaylığını açıkladı.

Çeşitli gazetelerde muhabirlik, yöneticilik ve yazarlık görevlerinde bulunan Hakan Tartan, 1995 ve 1999 yıllarında gerçekleşen genel seçimlerde iki kez İzmir'den milletvekili seçildi. 56. Cumhuriyet Hükümeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu. 4'ü şiir olmak üzere 10 kitabı yayımlanan 2 oyunu Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen Tartan, Konak Belediyesi'nde 2009- 2014 yılları arasında CHP'den seçilerek belediye başkanlığı yaptı. Tartan, aynı göreve 2019 yerel seçimleri için de talip oldu ve CHP Konak İlçe Başkanlığı'na başvurarak aday adaylığını açıkladı.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF