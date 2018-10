Gazeteci Ali Ekber Yıldırım öğrencilere ders verdi

EGE Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2018- 2019 Eğitim-Öğretim Yılı açılış derslerinden birini de Dünya Gazetesi Ekonomi ve Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım verdi. Yıldırım, "İyi gazeteci olmak için önce iyi insan olmak gerekiyor" dedi.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen açılış dersine İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selda İçin Akçalı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Ali Ekber Yıldırım, gazetecilik yaparken bir alanda uzmanlaşmanın gerekliliğine dikkat çekerek, "

"Gazeteciliğin tanımı değişti. Bana göre temel felsefe, temel ilke iyi gazeteci olmak için önce iyi insan olmak gerektiğidir. Yani iyi bir insansanız insan olarak toplumda duyarlıysanız zaten iyi bir gazeteci de olursunuz. Gazeteci eskiden her konuyu bilen kişiydi ama bugün şartlar değişti. O yüzden de bir alanda mutlaka uzmanlaşmak gerektiğini düşünüyorum. Uzmanlaşmanın bana getirdiği önemli avantajlar var. Uzmanlık alanları dediğimiz zaman araştırmacı gazetecilik, polis- adliye, sağlık, çevre, spor, magazin muhabirliği. Uzmanlaşmanın getirdiği bir takım avantajlar var. Örneğin, her şeyi takip etmek, her şeyi izlemek gazeteci açısından da zor bir durumdur. Tek bir konuyu izleyip takip ettiğinizde hem bir şeyi kaçırmaz hem de genellikle ilk haberi siz vermiş olursunuz. En güzeli de bu sayede bilgisine başvurulan, alanında uzman bir gazeteci konumuna geliyorsunuz. Türkiye’de bilgi kaynaklarına ulaşmak zordur. Bir süre sonra alanınız ile ilgili bilgi birikimine sahip oluyorsunuz ve bilgiyi yorumlamaya başlıyorsunuz. İnternet sitesinden ya da herhangi bir yerden edindiğiniz bilgiyi doğrudan yazmak önemli değildir. Çünkü insanlar o bilgilere kendileri de ulaşabilirler. Önemli olan bilgiyi yorumlamak, insanlara bilginin içeriği ve derinliği hakkında bir şeyler sunabilmektir" dedi.

'BİR GAZETECİ OLARAK MUTLAKA YAZIN'

Gazeteciliğin çok geniş bir yelpazeye yayıldığını ifade eden Yıldırım, "Artık yazdığınız yazılar sadece gazetede değil sosyal medyada da yayınlanıp paylaşılıyor. Gazetenin ulaşmadığı birçok yere oradan ulaşıyor insanlar. Artık buralarda da yer almanız gerekiyor Dolayısıyla bugün baktığımızda bu sosyal mecraların hepsinde yer alıyoruz. Gerçekten biz az okuyan çok izleyen bir toplumuz. Gazetecilik yapmak bir yana duyarlı bir birey olmak için çok fazla okumak gerekiyor. Yazmaya gelince evet artık biraz daha zor ama yazmak zorundasınız. Bir gazeteci olarak mutlaka yazın. Kendi alanınızda dünyayı da takip edin. İnsanlarla ilişkilerinizi geliştirin. İyi diyaloglar kurun. Haber kaynaklarınızla aranızdaki mesafeye dikkat edin, sınırı aşmayın aşılmasına izin vermeyin. Araştırma yaparken geniş perspektiften bakın ve çok yönlü bir araştırma yapın. Teknolojiden mümkün olduğunca fazla yararlanmaya çalışın" dedi.

İZMİR, ()

FOTOĞRAF