Gazete kağıtlarından harikalar yaratıyorlar

Ümit BABACAN/BANDIRMA (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde belediyenin Geri Dönüşüm Kursları'ndan olan Gazete Geri Dönüştürme Kursu Öğrencileri birbirinden güzel işlere imza attı.

Bandırma Belediyesi bünyesinde verilen geri dönüştürme kursları tam gaz sürüyor. Bunlardan bir tanesi de Gazete Geri Dönüştürme Kursu olarak Bandırmalı kadınlar ile buluşturuluyor. Kursta gazete sayfaları, birbirinden güzel eserlere dönüştürülüyor. Kurs Eğitmeni Fatma Aytav konu ile ilgili bilgiler vererek, "Belediyemizin bize sağladığı bu imkan ile geri dönüşüm projesi altında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kursiyerlerimiz ile birlikte gazete kağıtlarını örerek çeşitli sepetler ve kapı süsleri oluşturuyoruz. Katılım çok güzel ve kurslarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

Evlerinde bulunan farklı kapları hem kalıp olarak kullandıklarını hem de etrafını ördüklerini kaydeden Aytav, "Kursumuz tamamen evde bulunan malzemeler ile ilerliyor. Süslemelerimizi de bu şekilde evdeki boncuk, çiçek gibi malzemelerle yapıyoruz. Belediyemizin bize sağladığı bu imkan için teşekkür ediyor ve boş vaktini verili olarak değerlendirmek isteyen arkadaşlarımızı kursumuza bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI