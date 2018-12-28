Gayrimenkul danışmanları yeni yılı kutladı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da faaliyet gösteren bir gayrimenkul şirketi yönetimi ve çalışanları, yılbaşını kutladı. Şirket ofisinde düzenlenen yılbaşı partisinde, çalışanlar sohbet etme ve 2018 yılını değerlendirme imkanı buldu.

ERA Real Estate City Gayrimenkul yönetimi ve çalışanları, yılbaşı partisinde bir araya geldi. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Ufuk Şevki ile Türkiye Eğitim Direktörü Cenker Erdamar da kutlamaya katıldı.

Kutlamada ev sahibi olarak konuşan Yusuf Çenit, "2019 yılında gayrimenkul sektöründe en iyi hizmeti sunmak için ekibimizle birlikte canla başla çalışacağız. Amacımız, profesyonel gayrimenkul danışmanları ile birlikte sektörde ihtiyaç duyulan eğitimli yeni gayrimenkul danışmanlarının yetişmesini sağlamak" dedi.

Çalışanlar kutlama sonunda şirketlerini temsil eden el işareti ile objektiflere poz verdi.

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