'GastroAntep uluslararası festival markası olma yolunda'

ANADOLU Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Tahir Tekin Öztan, Gaziantep Valisi Al Yerlikaya ve Belediye Başkanı Fatma Şahin’i kutlayarak “Gaziantep’e marka bir festival kazandırmak için yapılan çalışmaları destekliyor, emeği geçenlere kentimiz ve ülkemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali’nin açılış törenine katılan Öztan katılımcıların ilgi odağı oldu. Öztan’a teşekkür eden Fatma Şahin, Öztan’ın geçmiş yıllarda Gaziantep’te gerçekleştirdiği Gaziantep Yiyecekleri ve Şire Festivalleriyle kentin adını duyurmada önemli roller üstlendiğini ifade etti. Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’da Tahir Tekin Öztan’ı kutlayarak Gaziantep yemeklerini bastırdığı kitaplarla ölümsüzleştirdiğini ifade etti.

Katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Öztan, dünyanın en önemli mutfak kültürüne sahip olan Gaziantep’te gerçekleştirilen festivalin Türkiye’nin geçirdiği şu zorlu günlerde büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "Valimiz Ali Yerlikaya ve Belediye Başkanımız Fatma Şahin’i yürekten kutluyorum. Ülkemiz için kritik bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde ülke ve Gaziantep ekonomisine büyük katma değerler kazandıracak olan böylesine güzel ve anlamlı bir festivalin gerçekleştirilmesi çok önemli. Gaziantep Mutfak Kültürü ve sahip olduğumuz değerler elbette tanıtıldıkça zenginliğimiz değeri ortaya çıkacak ve bizlere önemli dönütler sağlayacaktır. Gaziantep’in önümüzdeki süreçte bir festivaller kenti olması için üstlenilen misyon ve sağlanan başarıyı yürekten kutluyorum. Geçmişte gerçekleştirdiğimiz Şire Festivallerimizi önümüzdeki yıllarda da daha geniş kapsamlı olarak gerçekleştireceğiz. Bugün dünyanın birçok ülkesinden kentimize gelen ünlü şefleri ve değerli katılımcıları Gaziantep’te görmek bizler için gurur kaynağı. Festival süresince Gaziantep’te birçok etkinliğe katılacağız. Kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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