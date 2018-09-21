GastroAntep'te 'Tohum Sergisi'

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) koordinasyonunda düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep) kapsamında tasarımcı ve tohum gözlemcisi Lalehan Uysal tarafından hazırlanan 'Hayatın Mücevherleri Tohumlar' sergisi açıldı.

Gaziantep Sanat Merkezi'nde, Antep biberi, haylan kabağı, acur, menengiç, nar, haspir, sumak gibi bitkilerin tohumları ve fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer ile Vali Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya gerçekleştirdi.

Tasarımcı ve tohum gözlemcisi Lalehan Uysal, ilkini Oxford Üniversitesinde düzenlediği serginin ikincisini tam yerinde açtığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi. Uysal, "Dünya’nın herhangi bir yerinde bu sergiyi açsaydım bu kadar heyecan duymazdım çünkü tohumlar gerçek yerinde Mezopotamya'da, Anadolu'da. Özellikle biber tohumlarını çekmek çok zordu, acı vericiydi. Sizden o küçücük gördüğünüz o tohumlara dikkatle bakmanızı rica ediyorum. Bunlar yaşamın bir parçası. Neden Gaziantep'te bir tohum bankası olmasın, bunun özellikle farkında olunması için bu sergiyi açtım" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de serginin ve festivalin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Kurda, kuşa, aşa ve göze dediğimiz şey zaten her şeyi anlatıyor. Her şey toprakta ve tohumda başlıyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şahin ve beraberindekiler sergiyi gezerek, fotoğraflarla ilgili Lalehan Uysal'dan bilgi aldı. Sergi, 15 Ekim'e kadar gezilebilecek.

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