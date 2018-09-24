Gastroantep'le 3 günde 250 bin kişi lezzete doydu

GAZİANTEP, () - BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilerek adını dünyaya duyuran Gaziantep, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivalinde 3 günde 250 bin ziyaretçi ağırladı. 40 ülkeden katılımın olduğu festival boyunca, dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şefler, Gaziantep'in sahip olduğu kültür, tarih ve gastronomi zenginliğini keşfetti.

Gaziantep'in zengin mutfağıyla sahip olduğu kültür mirasını yerelden globale taşımayı hedefleyen Uluslararası GastroAntep Festivali, 20-22 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Renkli bir kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, Gaziantep'in hem lezzetleri hem de kültür ve tarih mirası tanıtıldı. 40 ülkeden katılımcının yer aldığı festival kapsamında, Adana, Hatay gibi çevre illerin yanı sıra İstanbul, İzmir gibi şehirlerden de gruplar ağırlayan Gaziantep, 3 gün boyunca 230 şef, yüzlerce profesyonel, onlarca gastronomi yazarıyla yaklaşık 250 bin ziyaretçiye kenti açtı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Geliştirme Vakfı (GAGEV)'in ev sahipliğinde düzenlenen festivale, Brezilya, ABD, Çin, İspanya, Kore, Azerbaycan, Meksika, Lübnan, İsveç, Almanya, İtalya, Belarus, Montonegro, Tunus, Slovenya, Malta, Belçika, Ukrayna gibi Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya beş kıtadan katılım oldu. 40'ı yabancı, 90'ı UNESCO şefi olmak üzere yerli yabancı toplam 230 şefin yer aldığı festivalde, Andre Lima de Luca, Arda Türkmen, Christian Escriba, Cüneyt Asan, Ömür Akkor, Fatih Tutak gibi tanınmış şefler, 40'ın üzerinde sunum yaptı.

Festival kapsamında fıstık ve biber hasadına katılan dünyaca ünlü şefler, Gaziantep'in tarihi ve turistik mekanlarını da ziyaret etti. Şehrin sahip olduğu tarih, kültür ve gastronomi zenginliğini yerinde gören 23 Michelin Yıldızlı şefin de aralarında bulunduğu grup, Gaziantep fıstığını kendi reçetelerine ekleyeceklerini iletti. Bol bol Gaziantep yemeklerinin tadına bakan yıldızlı şefler, yöresel ürünleri kendi mutfaklarına nasıl katabileceklerini de prova etti. Kilolarca et, fıstık ve baklavanın tüketildiği festivalde, 150 stant açıldı. Stantlarda geleneksel el ürünleri olan, kutnu kumaşı ile yapılmış aksesuar ve kıyafetlerin yanı sıra, bakır el işçiliği ürünleri, deri el işçiliği ürünleri; kahke, katmer, yuvarlama, beyran, peynir gibi coğrafi işaretli ürünler ve kelle-paça, mumbar, ekşili ufak köfte, cevizli köfte, dolmalar, kebaplar, ciğer kebabı, künefe, baklava, gibi lezzetler de sunuldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl ilk kez düzenlenen GastroAntep Festivali'nin bundan sonra geleneksel olarak her yıl tekrarlanacağını belirterek, “Amacımız, Gaziantep'imizin zengin mutfağını ve kültür zenginliklerini dünyaya duyurabilmekti. Bu amaç doğrultusunda ilk yılımızda, Dünya'nın değişik noktalarından 40 dünyaca ünlü şefi ağırladık. Yabancı şeflere Gaziantep'imizin coğrafi işaretli ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladık. Onlar da özellikle fıstığı kendi mutfaklarında nasıl kullanabileceklerini deneyim ettiler. Gaziantep'in zenginliklerini dünyaya duyurabilmek adına bu bizim için büyük bir kazanımdır" diye konuştu.

Festivalde konserler, sergiler, mutfak atölyeleri ve yemek yarışmaları da gerçekleşti.

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